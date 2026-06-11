Un hecho vandálico ocurrido el lunes por la noche dejó como resultado la pérdida parcial de un elemento histórico de la ciudad de Neuquén. La trochita fundacional, ubicada en el Parque Central, fue blanco de un hecho de vandalismo.

Según explicó la Municipalidad neuquina, personas prendieron fuego unas cubiertas, provocando que el fuego alcance la trochita y la consuma por completo. A partir de esto, las autoridades anunciaron que harán la restauración de la misma.

El hecho provocó alta indignación en la comunidad, ya que forma parte de la histórica formación ferroviaria, considerada uno de los símbolos patrimoniales de la ciudad.

La intención de recuperarla

“Vamos a realizar la recuperación completa de la estructura con mano de obra municipal. Es un trabajo que incluye herrería y pintura para reparar los daños ocasionados por el incendio”, señaló la subsecretaria de Coordinación Administrativa e Institucional, Noelia Rueda.

La funcionaria informó que las tareas están planificadas y que ya se realizó la limpieza del trencito, e indicó que la restauración no se efectuó antes como consecuencia de la llovizna que estuvo presente en Neuquén.

"La Trochita forma parte de nuestra historia y de nuestra identidad. Por eso tomamos la decisión de arreglarla para que las familias puedan seguir disfrutándola”, afirmó la funcionaria.

Además recordó que el parque temático fue inaugurado el 19 de septiembre de 2025 por el intendente Mariano Gaido. “Fue una propuesta pionera que marcó el inicio de otras plazas temáticas que luego se desarrollaron en distintos sectores de la ciudad”, expresó.

El espacio, ahora dañado, busca mantener viva la memoria ferroviaria de Neuquén y acercarla a las nuevas generaciones.