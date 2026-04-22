En momentos en los que el bolsillo aprieta se debe afinar el lápiz y buscar cómo administrar los recursos de la manera más eficiente. Pasa en los hogares y pasa en las instituciones. Atentos al contexto, los bomberos voluntarios de Centenario tomaron una decisión para "puentear" la tasa vial vigente: recorrerán los casi nueve kilómetros que los separan de Cincos Saltos y cargaran combustible en esa ciudad rionegrina.

Bomberos de Centenario dejarán de cargar combustible en su propia localidad

En una decisión inédita y atravesada por la preocupación económica, los Bomberos Voluntarios de Centenario resolvieron comenzar a cargar combustible en Cinco Saltos para evitar el impacto de la tasa vial que se cobra en su ciudad y que, aseguran, afecta seriamente las finanzas del cuartel. La medida comenzará a implementarse en los próximos días y responde, según explicaron desde la institución, a la necesidad de reducir costos para sostener la operatividad de las unidades de emergencia.

Casi 9 kilómetros separan a Centenario (Neuquén) de Cinco Saltos (Río Negro)

El subcomandante y jefe del cuartel, Patricio Álvarez, explicó que la decisión llegó después de varios meses de gestiones sin respuestas. Tras un análisis administrativo, precisó que el impacto económico de la tasa vial representa alrededor de tres millones de pesos al año. “Presentamos esto en el Concejo Deliberante y en la Intendencia y no logramos un entendimiento. Se convirtió en un gasto corriente excesivo para la institución”, sostuvo en declaraciones radiales.

La tasa vial, en el centro del reclamo de los Bomberos de Centenario

Desde el cuartel indicaron que la carga de combustible para autobombas y móviles de emergencia se volvió cada vez más costosa por el adicional que se paga en cada litro de combustible. Según detallaron, cargar en Cinco Saltos les permitiría ahorrar cerca de 200 pesos por litro, una diferencia significativa para una institución que depende de recursos limitados.

Álvarez remarcó que durante meses intentaron obtener una exención de la tasa vial, pero no encontraron respuestas favorables. “Siempre apostamos al compre local, dejamos los recursos en la ciudad, invertimos acá salvo cuando no hay alternativa. Nos da mucha tristeza tener que tomar esta decisión”, expresó.

Sin respuestas del Municipio ni del Concejo

Según sostuvo Álvarez, el reclamo por la tasa vial y el malestar que genera fue elevado formalmente tanto al Ejecutivo de Centenario como al Concejo Deliberante. Pero no tuvieron respuestas.

Incluso, mantuvieron conversaciones con estaciones de servicio locales, aunque les señalaron que la aplicación del cargo responde a una ordenanza vigente y no puede evitarse. “Llevamos casi cinco meses con pedidos y no hemos tenido respuestas de ninguno de los dos poderes”, cuestionó el jefe del cuartel.

La falta de definiciones terminó empujando una decisión que, sostienen, nunca quisieron tomar: sacar de Centenario una parte del gasto operativo para poder sostener el funcionamiento del servicio.

Preocupación por el impacto en los recursos del cuartel

Desde la institución advirtieron que el sobrecosto por combustible afecta recursos que podrían destinarse a equipamiento, mantenimiento de móviles o mejoras para el servicio. La decisión de cargar en otra localidad abre además un nuevo debate sobre el alcance de la tasa vial y su impacto en instituciones esenciales.

Mientras esperan una eventual revisión del esquema, los bomberos avanzarán con el traslado de las cargas a Cinco Saltos. Con esta medida aseguran que cuidarán cada peso del cuartel.