La Feria Internacional de Turismo (FIT) 2025 se llevará a cabo entre el 27 y el 30 de septiembre en el predio ferial La Rural, ubicado en Buenos Aires. Este evento, uno de los más relevantes del sector turístico en la región, llega con novedades y un clima de expectativa marcado por la posible asistencia del presidente Javier Milei, hecho que añade una dimensión política y simbólica al encuentro.

FIT convoca cada año a operadores turísticos, empresas del ramo, gobiernos provinciales y agencias de viajes con el propósito de promover alianzas estratégicas, exhibir destinos turísticos y fomentar inversiones. Además, el evento sirve como plataforma para debatir las tendencias que definirán el futuro del turismo en la región.

La expectativa puesta en la llegada de Javier Milei

La eventual participación de Milei sería interpretada como un gesto de respaldo político hacia el sector. En el contexto actual, su presencia podría reflejar un apoyo a las políticas orientadas a la promoción turística, la apertura internacional y el estímulo a la inversión extranjera. En ediciones anteriores, el gobierno ha aprovechado la feria para posicionar a Argentina como un destino atractivo para capitales internacionales.

FIT 2025 y la expectativa por Javier Milei.

Aún sin confirmación oficial, se especula que la agenda de FIT 2025 incluirá espacios institucionales destinados a la firma de acuerdos internacionales. También se prevé la presentación de planes para potenciar el turismo al aire libre y el turismo receptivo, buscando así ampliar el alcance y la competitividad del sector.

Este contexto convierte a FIT 2025 no solo en una muestra sectorial, sino en un escenario simbólico donde Argentina intentará reafirmar su rol en el mercado turístico global, con el gobierno nacional como un actor visible y comprometido.