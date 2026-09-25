Villa Pehuenia-Moquehue se presentará en la Feria Internacional de Turismo (FIT) que se realizará en Buenos Aires, donde dará a conocer sus principales novedades, proyectos y propuestas de cara a la próxima temporada. La localidad formará parte del Stand 1120 del Ente Patagonia, ubicado en el Pabellón Nacional, junto con otros destinos de la región.

Durante su participación, el destino aprovechará el encuentro para generar espacios de intercambio con medios de comunicación y compartir contenidos vinculados con sus propuestas turísticas. La localidad buscará mostrar sus paisajes, experiencias y atractivos, con especial énfasis en aquellos elementos que forman parte de su identidad.

La Fiesta Nacional del Chef Patagónico tendrá su lanzamiento durante la FIT.

Uno de los momentos destacados será el sábado 26 de septiembre a las 15:45, cuando se realizará el lanzamiento de la próxima edición de la Fiesta Nacional del Chef Patagónico en el escenario principal del Ente Patagonia. La actividad incluirá una clase de cocina y degustación junto a Yvonne Pervanas, Gachy Caffa y Emanuel Antimi.

La agenda continuará el domingo 27 de septiembre a las 18, en el escenario complementario del Ente Patagonia, donde se presentará “Sabores del Pehuén”. La propuesta invitará a descubrir Villa Pehuenia-Moquehue a través del piñón, los bosques de araucarias y distintos elementos vinculados con la identidad gastronómica de la localidad.

“Sabores del Pehuén” invitará a descubrir la localidad a través del piñón y los bosques de araucarias.

De esta manera, Villa Pehuenia-Moquehue llevará a la FIT una propuesta que combinará turismo, gastronomía e identidad, con el objetivo de mostrar en uno de los principales encuentros turísticos del país las experiencias que ofrecerá el destino durante la próxima temporada.