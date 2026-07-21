La investigación por el violento robo a un ciclista en El Bolsón sumó un nuevo detenido. La Fiscalía imputó este martes a un tercer hombre por el ataque ocurrido la noche del 16 de julio, cuando cuatro personas interceptaron a la víctima, la golpearon y le robaron el teléfono celular. Dos sospechosos permanecen en prisión preventiva desde el sábado, mientras continúa la búsqueda del cuarto integrante del grupo.

Cómo fue la emboscada y el robo al ciclista de El Bolsón

Según la acusación, la víctima circulaba en bicicleta cuando fue rodeada por los agresores, quienes le revisaron los bolsillos, la arrojaron al suelo y la golpearon con puños y patadas antes de escapar con el celular. El hombre sufrió lesiones leves en las rodillas, las muñecas y detrás de una oreja. Tras regresar a su casa, encontró un patrullero que recorría la zona, denunció lo ocurrido y aportó datos que permitieron detener poco después a dos de los presuntos autores.

La Fiscalía calificó el hecho como robo agravado por haber sido cometido en poblado y en banda y atribuyó al nuevo imputado el rol de coautor. La acusación se sustenta en la denuncia de la víctima, el certificado médico, las actuaciones policiales, las pericias de Criminalística, entrevistas y el análisis de cámaras de seguridad que permitieron reconstruir el ataque e identificar a los involucrados.

Durante la audiencia, la Defensa no objetó la formulación de cargos, aunque adelantó que sostendrá una versión distinta de los hechos. El juez dio por formalizada la imputación y fijó el plazo de la investigación penal preparatoria hasta el 18 de noviembre.

Antes de resolver la situación procesal del acusado, el magistrado rechazó un planteo de la Defensa que cuestionaba la legalidad de la detención. Tras escuchar a policías y testigos, concluyó que el procedimiento comenzó en la vía pública, cuando el hombre intentó escapar e ingresar a una vivienda, donde se produjo un forcejeo. De todos modos, ordenó remitir las actuaciones al Ministerio Público Fiscal (MPF) para analizar posibles irregularidades detectadas en las actas del procedimiento.

Finalmente, el juez hizo lugar al pedido de la Fiscalía y ordenó la prisión preventiva del imputado hasta el 18 de agosto al considerar que existe riesgo de entorpecimiento de la investigación. Entre los fundamentos valoró que la víctima manifestó temor, que el acusado vive cerca de ella, que el teléfono robado aún no fue recuperado y que resta identificar y detener al cuarto integrante del grupo.