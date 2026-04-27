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INNOVACIÓN DIGITAL en río negro

Presentaron Río Bot, la herramienta digital que resuelve trámites desde el teléfono

Río Negro lanzó un sistema de atención por WhatsApp que permite gestionar turnos, acceder a programas y resolver gestiones sin filas ni demoras, acercando soluciones tecnológicas a la ciudadanía

Por Fabian Rossi

Redactor de Mejor Informado en Río Negro.
Lunes, 27 de abril de 2026 a las 10:02
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El sistema permite gestionar turnos y acceder a programas desde el celular

El Gobierno de Río Negro lanzó este lunes Río Bot, una nueva herramienta digital que permitirá a los ciudadanos realizar trámites de manera más rápida y sencilla a través de WhatsApp. El sistema, disponible en el número 299-5517490, ofrece la posibilidad de gestionar turnos, acceder a programas y resolver consultas sin necesidad de trasladarse ni esperar largas filas.

La iniciativa fue presentada por el gobernador Alberto Weretilneck, quien destacó que se trata de un paso hacia la modernización del Estado y la simplificación de la vida cotidiana de los rionegrinos. “Menos filas, menos vueltas y todo en un solo lugar. Un Estado activo que usa la tecnología para estar más cerca y dar respuestas concretas todos los días”, expresó.

Río Bot se integra como un canal oficial de atención que busca reducir la burocracia y acercar soluciones inmediatas. Desde el Ejecutivo provincial remarcaron que el sistema está pensado para funcionar como ventanilla única, con acceso directo a programas sociales, turnos médicos, gestiones administrativas y consultas frecuentes.

La propuesta es parte de una política de digitalización que apunta a mejorar la interacción entre el Estado y la ciudadanía. “Sabemos que falta, pero este es el rumbo: simplificar las cosas y darle soluciones a la gente”, señaló Weretilneck, subrayando que la herramienta será perfeccionada progresivamente con nuevas funciones.

El sistema ofrece turnos, programas y consultas sin filas ni demoras

El lanzamiento de Río Bot responde a la necesidad de agilizar trámites en un contexto de creciente demanda de servicios públicos y de adaptación tecnológica. Con esta medida, Río Negro se suma a las provincias que apuestan por la innovación digital como estrategia para fortalecer la gestión y la cercanía con la población.

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