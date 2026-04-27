El Gobierno de Río Negro lanzó este lunes Río Bot, una nueva herramienta digital que permitirá a los ciudadanos realizar trámites de manera más rápida y sencilla a través de WhatsApp. El sistema, disponible en el número 299-5517490, ofrece la posibilidad de gestionar turnos, acceder a programas y resolver consultas sin necesidad de trasladarse ni esperar largas filas.

La iniciativa fue presentada por el gobernador Alberto Weretilneck, quien destacó que se trata de un paso hacia la modernización del Estado y la simplificación de la vida cotidiana de los rionegrinos. “Menos filas, menos vueltas y todo en un solo lugar. Un Estado activo que usa la tecnología para estar más cerca y dar respuestas concretas todos los días”, expresó.

Río Bot se integra como un canal oficial de atención que busca reducir la burocracia y acercar soluciones inmediatas. Desde el Ejecutivo provincial remarcaron que el sistema está pensado para funcionar como ventanilla única, con acceso directo a programas sociales, turnos médicos, gestiones administrativas y consultas frecuentes.

La propuesta es parte de una política de digitalización que apunta a mejorar la interacción entre el Estado y la ciudadanía. “Sabemos que falta, pero este es el rumbo: simplificar las cosas y darle soluciones a la gente”, señaló Weretilneck, subrayando que la herramienta será perfeccionada progresivamente con nuevas funciones.

El sistema ofrece turnos, programas y consultas sin filas ni demoras

El lanzamiento de Río Bot responde a la necesidad de agilizar trámites en un contexto de creciente demanda de servicios públicos y de adaptación tecnológica. Con esta medida, Río Negro se suma a las provincias que apuestan por la innovación digital como estrategia para fortalecer la gestión y la cercanía con la población.