En una muestra de articulación regional, los Ministerios de Salud de Río Negro y Neuquén llevaron adelante este domingo un operativo de vacunación interprovincial en el puente carretero de Cipolletti, bajo la modalidad “Autovac”. La jornada culminó con la aplicación de más de 700 dosis y la atención de 300 vecinos, que pudieron completar sus esquemas sin descender de sus vehículos.

La estrategia logística permitió garantizar fluidez en el tránsito y una respuesta sanitaria inmediata en uno de los puntos de mayor circulación del Alto Valle. Autoridades sanitarias destacaron que la respuesta de la comunidad superó las expectativas iniciales. “Lograr este nivel de cobertura en una sola jornada demuestra que cuando el Estado acerca los servicios y trabaja de manera integrada, los resultados son contundentes”, señalaron desde la organización.

El operativo incluyó vacunas del calendario nacional y antigripal, y funcionó como un hito de cooperación institucional. Equipos de salud de ambas provincias trabajaron de forma mancomunada, unificando registros y criterios de atención para derribar barreras geográficas en pos del bienestar de la población.

La jornada fue parte de la Semana de la Vacunación en las Américas (SVA), impulsada por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que busca cerrar brechas de inmunidad y proteger a todas las generaciones. En este contexto, los 36 hospitales públicos de Río Negro y sus centros de salud realizarán acciones intensivas durante toda la semana, reforzando la importancia de la vacunación como acto de responsabilidad colectiva.

Desde el Ministerio de Salud se agradeció el compromiso del personal sanitario, el Municipio de Cipolletti y las fuerzas de seguridad que colaboraron para que el operativo se desarrollara con normalidad y seguridad para los conductores.

Argentina cuenta con uno de los calendarios más completos de la región y estas acciones territoriales buscan derribar barreras de acceso. Las vacunas han salvado millones de vidas durante décadas y son la herramienta más segura para prevenir brotes de enfermedades que se creían controladas.