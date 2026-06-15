Con las primeras nevadas sobre la cordillera neuquina, Villa Pehuenia-Moquehue inició la cuenta regresiva para una nueva temporada de invierno y se posiciona como uno de los destinos más atractivos de la Patagonia para disfrutar de la nieve, la naturaleza y la gastronomía regional. Rodeada por los lagos Aluminé y Moquehue y por extensos bosques de pehuenes, la localidad ofrece una combinación única de paisajes, actividades al aire libre y cultura mapuche.

Uno de los principales atractivos volverá a ser el Parque de Nieve Batea Mahuida, administrado por la Comunidad Mapuche Puel, el único centro invernal del país gestionado por una comunidad originaria. La apertura de la temporada está prevista para el 1 de julio, sujeta a las condiciones climáticas y de nieve. Desde la cumbre del cerro, a 1.900 metros sobre el nivel del mar, se obtienen vistas privilegiadas de los lagos, volcanes y la cordillera.

Los lagos Aluminé y Moquehue ofrecen postales únicas en plena cordillera neuquina.

En cuanto a las tarifas, el pase diario para turistas tendrá un valor de 60 mil pesos en temporada alta y de 50 mil pesos en temporada baja, mientras que el pase de medio día costará 48 mil y 42 mil pesos, respectivamente. Los residentes de Villa Pehuenia, Moquehue, Aluminé, Lonco Luan y Zapala contarán con tarifas promocionales desde los 46 mil pesos por jornada completa. Además, el alquiler de equipos de esquí o snowboard tendrá un costo de 35 mil pesos por día completo y 28 mil pesos por medio día. La entrada al cerro, el estacionamiento y el sector de trineos serán gratuitos para peatones.

Más allá del esquí y el snowboard, el destino invita a disfrutar de caminatas sobre nieve, motos de nieve, recorridos por senderos entre araucarias milenarias y experiencias ligadas a la cultura mapuche. Las familias también pueden aprovechar los espacios recreativos y las actividades al aire libre en un entorno natural privilegiado.

Bosques de pehuenes y paisajes nevados distinguen a Villa Pehuenia-Moquehue.

La propuesta turística se completa con una destacada oferta gastronómica que distingue a Villa Pehuenia-Moquehue como la Capital de la Gastronomía Neuquina. Restaurantes y emprendimientos locales ofrecen platos elaborados con piñón de pehuén, trucha patagónica, cordero, ahumados y dulces artesanales, sabores que reflejan la identidad cordillerana y atraen a visitantes de todo el país.

Platos con piñón, trucha y cordero reflejan la identidad cordillerana.

Con infraestructura renovada, paisajes nevados y una amplia oferta de actividades para todas las edades, Villa Pehuenia-Moquehue se prepara para recibir una nueva temporada invernal que promete consolidarla como uno de los destinos más elegidos del sur argentino.