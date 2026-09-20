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Alerta por viento y nevadas en Neuquén: qué zonas están afectadas y las recomendaciones de Vialidad Nacional

Distintas zonas de la provincia permanecen bajo alertas meteorológicas. Desde Vialidad Nacional pidieron extremar las precauciones al momento de viajar. Recordaron que es obligatoria la portación de cadenas en sectores de la Cordillera.

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Por Diego Cioccio

Editor y redactor de Mejor Informado
Sabado, 19 de septiembre de 2026 a las 21:16
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Alerta por viento y nevadas en Neuquén: qué zonas están afectadas y las recomendaciones de Vialidad Nacional - Foto: Ilustrativa

Las condiciones meteorológicas previstas para las próximas horas mantienen en alerta a distintas regiones de Neuquén, especialmente en áreas de montaña y rutas que atraviesan la cordillera. El fenómeno combina fuertes ráfagas de viento con nevadas persistentes que podrían complicar la circulación y afectar la seguridad vial.

Ante este escenario, Vialidad Nacional difundió una serie de recomendaciones destinadas a quienes deban transitar por caminos de la provincia durante el fin de semana.

Viento con ráfagas que podrían superar los 90 km/h

La alerta amarilla por viento alcanza a diversos sectores de Neuquén. Según se informó, se esperan vientos del sector oeste con velocidades de entre 40 y 60 kilómetros por hora.

Además, las ráfagas podrían superar los 100 kilómetros por hora en algunos sectores, una situación que reduce la visibilidad, dificulta el control de los vehículos y aumenta el riesgo de incidentes en ruta, especialmente para camionetas, utilitarios y transporte de carga.

Las autoridades recomiendan disminuir la velocidad, sujetar correctamente la carga y evitar maniobras bruscas al conducir.

Nevadas persistentes en la cordillera neuquina

Las alertas también alcanzan a las zonas cordilleranas, donde se prevén nevadas de variada intensidad.

En las áreas bajo alerta amarilla se esperan acumulaciones de nieve de entre 10 y 20 centímetros. En sectores más bajos, las precipitaciones podrían presentarse como lluvia o aguanieve.

Por su parte, las regiones bajo alerta naranja podrían registrar acumulaciones de entre 20 y 40 centímetros, con posibilidad de superar esos valores en algunos puntos de la cordillera.

Estas condiciones podrían generar sectores con calzada resbaladiza, baja adherencia y dificultades para la circulación, especialmente durante la noche y la madrugada.

Qué recomiendan desde Vialidad Nacional para viajar de manera segura

Frente al pronóstico de viento y nieve, Vialidad Nacional pidió a los conductores planificar los viajes con anticipación y mantenerse informados sobre el estado de los caminos. Entre las principales recomendaciones se destacan:

  • Evitar circular durante la noche y la madrugada.
  • Llevar cadenas físicas, cuya portación es obligatoria en rutas cordilleranas.
  • Consultar el estado actualizado de las rutas antes de salir.
  • Respetar las indicaciones del personal de seguridad y de los organismos viales.
  • Reducir la velocidad y aumentar la distancia de frenado en sectores con nieve o hielo.

Desde el organismo recordaron que la información oficial sobre transitabilidad y condiciones climáticas es clave para prevenir accidentes y garantizar viajes más seguros en una época del año marcada por fenómenos meteorológicos intensos en la cordillera neuquina.

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