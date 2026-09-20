Alerta por viento y nevadas en Neuquén: qué zonas están afectadas y las recomendaciones de Vialidad Nacional

Las condiciones meteorológicas previstas para las próximas horas mantienen en alerta a distintas regiones de Neuquén, especialmente en áreas de montaña y rutas que atraviesan la cordillera. El fenómeno combina fuertes ráfagas de viento con nevadas persistentes que podrían complicar la circulación y afectar la seguridad vial.

Ante este escenario, Vialidad Nacional difundió una serie de recomendaciones destinadas a quienes deban transitar por caminos de la provincia durante el fin de semana.

Viento con ráfagas que podrían superar los 90 km/h

La alerta amarilla por viento alcanza a diversos sectores de Neuquén. Según se informó, se esperan vientos del sector oeste con velocidades de entre 40 y 60 kilómetros por hora.

Además, las ráfagas podrían superar los 100 kilómetros por hora en algunos sectores, una situación que reduce la visibilidad, dificulta el control de los vehículos y aumenta el riesgo de incidentes en ruta, especialmente para camionetas, utilitarios y transporte de carga.

Las autoridades recomiendan disminuir la velocidad, sujetar correctamente la carga y evitar maniobras bruscas al conducir.

Nevadas persistentes en la cordillera neuquina

Las alertas también alcanzan a las zonas cordilleranas, donde se prevén nevadas de variada intensidad.

En las áreas bajo alerta amarilla se esperan acumulaciones de nieve de entre 10 y 20 centímetros. En sectores más bajos, las precipitaciones podrían presentarse como lluvia o aguanieve.

Por su parte, las regiones bajo alerta naranja podrían registrar acumulaciones de entre 20 y 40 centímetros, con posibilidad de superar esos valores en algunos puntos de la cordillera.

Estas condiciones podrían generar sectores con calzada resbaladiza, baja adherencia y dificultades para la circulación, especialmente durante la noche y la madrugada.

Qué recomiendan desde Vialidad Nacional para viajar de manera segura

Frente al pronóstico de viento y nieve, Vialidad Nacional pidió a los conductores planificar los viajes con anticipación y mantenerse informados sobre el estado de los caminos. Entre las principales recomendaciones se destacan:

Evitar circular durante la noche y la madrugada .

. Llevar cadenas físicas, cuya portación es obligatoria en rutas cordilleranas .

. Consultar el estado actualizado de las rutas antes de salir .

. Respetar las indicaciones del personal de seguridad y de los organismos viales .

. Reducir la velocidad y aumentar la distancia de frenado en sectores con nieve o hielo.

Desde el organismo recordaron que la información oficial sobre transitabilidad y condiciones climáticas es clave para prevenir accidentes y garantizar viajes más seguros en una época del año marcada por fenómenos meteorológicos intensos en la cordillera neuquina.