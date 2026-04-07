En el primer trimestre del 2026, la coparticipación federal cayó en Neuquén 20%

El ministro de Economía, Producción e Industria de Neuquén, Guillermo Koenig habló en el programa La Primera Mañana que conduce Pancho Casado y se emite por AM550 y se refirió a la caída en términos reales de coparticipación federal que padecen hace siete meses ininterrumpidamente las 24 jurisdicciones de nuestro país.

En ese sentido, el funcionario manifestó que “en el caso de Neuquén tuvimos números de -8,1% en enero, -7,4% en febrero y -5,6% en marzo. Esto se debe a una baja en la recaudación impositiva a nivel nacional, sobre todo Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a las Ganancias”.

“La coparticipación desde Nación representa entre un 18 y un 19%, el resto proviene de regalías (46%) e impuestos provinciales (36%)”, agregó el ministro.



El impacto sobre los municipios de la Provincia

En relación a este tema, Koenig señaló: “Si bien hay una caída en lo transferido a los municipios, está la recaudación propia que hace que la baja no sea tan acentuada. Hay ingresos que ya no se van a cobrar, Nación recauda ciertos tributos que son coparticipables, en función de lo que recauda transfiere a las provincias. Esta merma se traduce en menos ingresos en general para la Provincia, nosotros coparticipación a municipios, pero también a la Legislatura, al Poder Judicial. Cualquier sea el caso, debemos asistir a las distintas estructuras de Gobierno”.

Sobre la misma línea añadió: “Los municipios suelen ajustarse a la pauta del Gobierno con respecto a los salarios de los empleados estatales”.



Adelanto del Gobierno nacional por $400.000 millones a 12 provincias

Neuquén no recibirá este adelanto que después se descontará de la coparticipación. A propósito de eso, Guillermo Koenig dijo que “es una tasa de interés que nosotros no hemos tomado. Quiero destacar la solvencia fiscal de Neuquén, frente a estos inconvenientes tenemos cubierto el nivel de gasto, cerramos el trimestre con superávit económico y financiero, nos vamos moviendo para cubrir todos los gastos del Estado. Que no esté en la lista Neuquén es una buena noticia”.



El precio del petróleo por la guerra entre Estados Unidos e Irán

El conflicto bélico entre ambos países generará un efecto positivo en las regalías de la Provincia por la suba del precio del crudo internacional.

“No recibimos los efectos del conflicto en Medio Oriente en términos de la suba del petróleo, eso tendrá un impacto positivo, pero tampoco sabemos la duración de la guerra. Cuando baja el precio del crudo es un problema que afecta a Neuquén por ejemplo, el año pasado tuvimos valor a la baja, igual hacemos previsiones en función a lo que vemos”.

La entrevista al ministro Guillermo Koenig