Figueroa: “Vamos a pelear por la coparticipación que le corresponde a Neuquén”

Durante un encuentro con referentes de Nuevo Compromiso Neuquino (NCN) en San Martín de los Andes, el gobernador Rolando Figueroa reiteró su reclamo por una nueva ley de coparticipación. “Neuquén debería recibir el doble de coparticipación”, afirmó, y subrayó la necesidad de contar con legisladores nacionales “que sean firmes con la defensa de Neuquén”.

El mandatario provincial explicó que de cada 100 pesos aportados por los neuquinos en impuestos nacionales, retornan solo 51 pesos a la provincia, mientras que otras jurisdicciones reciben hasta 700 por cada 100 aportados. “Tenemos que ir por una nueva ley que haga justicia con Neuquén”, sostuvo el gobernador durante el acto.

Figueroa destacó el compromiso de los candidatos de La Neuquinidad, Julieta Corroza y Juan Luis “Pepé” Ousset, a quienes definió como dirigentes que “no tienen otro interés que los límites de nuestra provincia”. “Somos fanáticos de Neuquén, y eso es lo único que importa”, expresó el mandatario, quien reafirmó su defensa del modelo neuquino.

En la jornada también participaron Juan Luis Ousset, candidato a senador; María Laura Da Pieve, candidata a senadora suplente; y Natalia Berra Suárez, candidata a diputada suplente. Desde allí, Ousset advirtió que todos los logros alcanzados por la provincia “están en riesgo” y reclamó discutir “las injusticias que persisten en la relación con la Nación”.

El candidato sostuvo que la actual coparticipación federal afecta directamente los recursos que ingresan a Neuquén. “Aportamos gas, petróleo, divisas, energía, y nos devuelven menos de lo que damos”, señaló, enfatizando la necesidad de tener representantes “independientes y sin condicionamientos” en el Congreso Nacional.

Finalmente, Ousset remarcó que defender a la provincia no significa “poner obstáculos al desarrollo del país”. “Queremos voces neuquinas genuinas, que representen a la provincia, por lo que aporta y por el futuro que genera”, concluyó. También participaron del encuentro la presidenta del NCN, Marlene Velázquez, la diputada Mercedes Tulián y vecinos de San Martín de los Andes.