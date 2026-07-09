Con la colocación de la primera piedra fundacional, Heon Urbano inició oficialmente las obras de su desarrollo inmobiliario en Prima Terra, un proyecto que busca cambiar la forma de acceder a la vivienda propia en Neuquén y el Alto Valle mediante un sistema de financiación pensado para quienes hoy no pueden acceder a un crédito hipotecario tradicional.

El acto reunió a integrantes de Grupo AVUC, proveedores, clientes, familias y empresas que acompañaron el crecimiento de la iniciativa desde sus primeras etapas. Más que un comienzo de obra, la jornada simbolizó la consolidación de un proyecto que lleva más de dos años de planificación y que ahora comienza a transformarse en una realidad.

Gastón Luccioni, impulsor de Heon Urbano, explicó que el proyecto nació con el objetivo de brindar una solución habitacional a aquellas familias que hoy no logran acceder a un crédito hipotecario o reunir el capital necesario para comprar una vivienda. En ese sentido, destacó que el desarrollo propone un modelo de financiación del 100%, sustentado en el aporte mensual de los futuros propietarios y acompañado por una red de proveedores que permite avanzar con la construcción. Para Luccioni, la colocación de la primera piedra representa el inicio de una oportunidad concreta para que más familias puedan cumplir el sueño de la casa propia.

El proyecto contempla seis torres residenciales y un modelo de financiación pensado para facilitar el acceso a la vivienda propia.

Durante el móvil realizado por AM550 La Primera Mañana, los impulsores del emprendimiento explicaron que el objetivo es brindar una alternativa concreta para aquellas familias que hoy quedan fuera del sistema crediticio. El modelo propone una financiación del 100%, permitiendo avanzar en la construcción únicamente con el aporte mensual de los futuros propietarios, sin necesidad de contar con un crédito hipotecario o realizar una compra al contado.

El desarrollo contempla la construcción de seis bloques residenciales con departamentos de uno y dos dormitorios, distribuidos en distintas manzanas de Prima Terra. Además, sus impulsores adelantaron que el modelo será replicado sobre Avenida Mosconi, en Neuquén capital, como parte de un plan de expansión que apuesta al crecimiento urbano de la región.

Por su parte, la arquitecta Rosario, integrante del equipo técnico del proyecto, repasó el trabajo realizado durante más de dos años para convertir la iniciativa en una realidad. Señaló que el proceso incluyó el diseño arquitectónico, las gestiones administrativas y la conformación de un equipo interdisciplinario que trabajó de manera coordinada hasta llegar al comienzo de la obra. Además, explicó que Heon Urbano contempla la construcción de seis bloques con departamentos de uno y dos dormitorios en Prima Terra, un modelo que posteriormente será replicado en un nuevo desarrollo sobre Avenida Mosconi, en la ciudad de Neuquén.

En otra parte de la entrevista, Rosario puso en valor el crecimiento que atraviesa Neuquén y sostuvo que este tipo de desarrollos representan una oportunidad para que el propio talento local impulse el futuro de la provincia. Recordó la experiencia de Rosario durante su expansión inmobiliaria y expresó su deseo de que el crecimiento neuquino sea protagonizado por empresas, profesionales y trabajadores de la región. También remarcó que el acceso a la vivienda continúa siendo uno de los grandes desafíos del país y convocó tanto al sector privado como a la comunidad a acompañar iniciativas que generen soluciones habitacionales.

"Hoy comenzamos a transformar un sueño en realidad". Gastón Luccioni participó del acto que dio inicio oficial a las obras de HEON URBANO en Prima Terra.

A su turno, Nicolás, representante de otra de las empresas proveedoras, expresó la satisfacción de integrar el equipo que llevará adelante el desarrollo y aseguró que existe plena confianza en la propuesta encabezada por Heon Urbano. Destacó que el trabajo conjunto entre las distintas firmas permitirá concretar un proyecto de calidad pensado para las familias neuquinas. Finalmente, Juan Pablo, perteneciente a ATPA SRL, explicó que la empresa acompañará el proyecto aportando las aberturas de aluminio para los departamentos y colaborando en otros desarrollos vinculados a la iniciativa.

Desde el equipo técnico remarcaron que el proyecto fue concebido con materiales de calidad, bajo mantenimiento y espacios pensados para mejorar la calidad de vida de las familias. También destacaron que detrás de la obra existe una alianza entre empresas y profesionales neuquinos que buscan generar desarrollo local y dejar capacidad instalada en la provincia.