Mariano Gaido anunció que están listos los servicios públicos en el barrio La Familia

El intendente Mariano Gaido recorrió esta mañana el sector La familia y supervisó el avance de las obras de infraestructura qué se encuentran muy avanzadas y qué beneficiará a las 202 familias qué viven en este barrio. Durante la visita Gaido contó que, desde que comenzaron los trabajos, ya se finalizaron tres de las cuatro redes contempladas en el convenio que firmó con el gobernador Rolando Figueroa para regularizar este sector que cumplió 25 años.



“Hoy, con obras en ejecución financiadas íntegramente con fondos neuquinos provenientes del superávit municipal, el barrio ya tiene agua potable, desagües cloacales y la red de gas natural ya se terminó y solo queda pendiente empalme de Camuzzi a la red existente integración urbana”, describió Gaido quien agregó que la red pluvial y los cordones cuneta tienen un 70% de avance.



Además anunció que todo el barrio tendrá iluminación LED y que para el mes de abril, el municipio prevé el inicio de la obra de asfalto lo que completará el paquete integral de servicios que se viene ejecutando en este sector del barrio Belgrano.



“Esto es orgullo neuquino. Mientras que el país está paralizado en obras, la ciudad de Neuquén tiene el plan de obra pública más importante de la historia, con fondos neuquinos del superávit y sin endeudamiento.

Estamos en toda la ciudad en un plan integral de servicios públicos en barrios que tienen más de veinte años y que eran barrios postergados”, agregó Gaido y luego afirmó que hace seis años que no se registran nuevos asentamientos en la ciudad.



“A las ciudades hay que planificarlas”, señaló Gaido, y afirmó que su administración optó por resolver esas situaciones en lugar de ignorarlas. “Son situaciones que duelen cuando no tienen los servicios”, mencionó y en este marcó anunció que con el Plan Orgullo Neuquino se avanzará con la ejecución de todos los servicios en 2 de Mayo, 7 de Mayo y Peumayén.



“Esto es otro ejemplo de cómo el superávit se transforma en derechos, en oportunidades y en calidad de vida para todos los vecinos”, mencionó el jefe comunal y agregó: “El superávit no es un número en un balance, es cloacas, es agua, es asfalto. Es la diferencia entre un barrio postergado y un barrio con las mismas oportunidades que cualquier otro de la ciudad”.



“Cuando llega la cloaca, el agua, el gas y el asfalto a un barrio que los esperó veinte años, no es solo una obra. Es una deuda que la ciudad salda con sus vecinos”, reflexionó el intendente.



