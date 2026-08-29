Las principales empresas de Vaca Muerta prefinanciarán 1.000 kilómetros de rutas y obras estratégicas en Neuquén

Las principales empresas operadoras de Vaca Muerta prefinanciarán la construcción y mejora de 1.000 kilómetros de nuevas rutas en Neuquén. Así lo anunció el gobernador Rolando Figueroa, quien adelantó que la próxima semana viajará a Houston, Estados Unidos, donde firmará un acuerdo de financiamiento para avanzar con las obras viales que acompañarán el crecimiento de la actividad hidrocarburífera en la provincia.

El anuncio se realizó este viernes durante la presentación del Reporte de Economía y Desarrollo 2026, en Chos Malal. Allí, el mandatario repasó además distintas obras y proyectos vinculados con la producción, la infraestructura y el turismo.

Del acuerdo que se rubricará en Houston participarán YPF, Chevron, Pampa Energía, Pan American Energy, Phoenix Global Resources, Pluspetrol, Shell, Total Austral, Vista Energy, Geopark y Harbour Energy.

Las rutas que se incorporarán al plan

Entre las primeras obras previstas se encuentra la pavimentación de la Ruta Provincial 8, en el tramo comprendido entre el empalme con la Ruta Provincial 6 y el denominado “Camino de Tortuga”. Esta obra complementará los trabajos que ya se ejecutan sobre la Ruta Provincial 6, en Rincón de los Sauces, y permitirá evitar el paso por Añelo.

El esquema también contempla la pavimentación y repavimentación de la Ruta Provincial 51, entre las rutas 8 y 17; la repavimentación de la Ruta Provincial 8, entre las rutas 51 y 7; y trabajos sobre la Ruta Provincial 7, desde el límite con Río Negro hasta el empalme con la Ruta 8.

Para Figueroa, el convenio implica un cambio en la manera de planificar y financiar la infraestructura provincial, al vincular de forma directa la expansión de la actividad hidrocarburífera con las obras que requiere el territorio.

Durante la jornada, el gobernador confirmó además que la represa multipropósito Villa del Nahueve será inaugurada en octubre. “Hace 20 años que no se inaugura una represa en nuestro país”, recordó Figueroa, y destacó el impacto que tendrá la obra en la disponibilidad de agua y en las posibilidades productivas de la región.

En esa línea, planteó como objetivo duplicar la superficie bajo riego en el Corredor del Viento y avanzar, además, con nuevas áreas productivas vinculadas al desarrollo de Vaca Muerta. “El progreso no espera; si no sabemos que tenemos que transformar Neuquén hoy, nos va a llegar el mañana y va a estar todo igual”, afirmó.

Turismo y producción, otros ejes del desarrollo

Figueroa también destacó la construcción de Centros de Convenciones en San Martín de los Andes, Chos Malal y Villa Pehuenia, como parte de una estrategia destinada a ampliar la actividad turística y generar nuevas inversiones hoteleras.

“Tenemos que fomentar el turismo y las inversiones hoteleras”, sostuvo, y remarcó la necesidad de dotar a los municipios de herramientas que les permitan generar las condiciones necesarias para atraer capitales y nuevos proyectos.

En materia productiva, el gobernador anunció además el objetivo de consolidar un hub productor de truchas en Piedra del Águila, con capacidad para exportar unas 10.000 toneladas. Según explicó, más de 600 habitantes de esa localidad trabajan actualmente en la actividad y se proyecta la construcción de una planta faenadora en Junín de los Andes. “Hay que trabajar todos los días para generar el Neuquén que viene. Esa transformación ya comenzó”, recalcó Figueroa.