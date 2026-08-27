El gobernador Rolando Figueroa puso a las pymes y a la industria en el centro de su agenda productiva y planteó que el crecimiento energético de Neuquén debe convertirse en una oportunidad para generar mayor valor agregado, empleo y nuevas actividades económicas.

Figueroa realizó estas declaraciones durante la inauguración del 7° Congreso Industrial del Consenso Nacional del Trabajo y la Producción, que se desarrolla hasta este jueves en La Rural, en el marco de la Expo Industrias y Servicios 2026. Ante representantes empresarios e industriales, el mandatario neuquino remarcó la necesidad de sostener a las pequeñas y medianas empresas que forman parte de las cadenas productivas.

“Es muy importante que Argentina no pierda esto, que esté presente con la pyme, con la industria”, sostuvo. Para Figueroa, el desafío no pasa únicamente por producir más recursos, sino por utilizar las capacidades que ya tiene Neuquén para avanzar hacia una economía más diversificada.

En ese sentido, destacó el desarrollo de Vaca Muerta como plataforma para impulsar nuevas actividades y planteó como objetivo “maximizar nuestra petrolera y transformarla en industria, turismo y producción”. La mirada apunta a que el crecimiento de la actividad hidrocarburífera tenga un impacto más amplio sobre el entramado empresarial neuquino. Para el gobernador, el volumen de inversiones y la generación de divisas que aporta la provincia deben servir también para fortalecer proveedores, industrias y nuevos sectores productivos.

El rol de las pymes

La defensa del entramado pyme ocupó un lugar central en el mensaje de Figueroa. El gobernador destacó que detrás de buena parte de la actividad productiva existen empresas familiares y emprendimientos que acumularon experiencia durante generaciones.

Durante su recorrida por la exposición, señaló que se lleva “una muestra importante de lo que es nuestra Argentina” y valoró especialmente las historias de empresas que fueron creciendo a través de distintas generaciones. Para Neuquén, consideró que esas experiencias pueden servir como referencia para consolidar el proceso de industrialización provincial. “Creo que Neuquén tiene que aprender de otros parques industriales que se desarrollaron de manera exitosa”, afirmó.

Más valor agregado para Neuquén

El gobernador reconoció que todavía existen tareas pendientes para ampliar el entramado industrial de la provincia. “Estamos trabajando para desarrollar la industria, porque creemos que es importante agregar valor en la provincia”, sostuvo. En ese proceso mencionó la zona franca como una herramienta para generar nuevas oportunidades productivas y mejorar las condiciones para las empresas.

La estrategia busca que una mayor parte de los bienes y servicios asociados al desarrollo energético puedan producirse en Neuquén y que las pymes locales tengan mayores posibilidades de integrarse a esas cadenas. Figueroa también remarcó que Neuquén ya cumple un papel central en la generación de divisas para el país, pero que el próximo desafío es aprovechar esa fortaleza para ampliar la matriz económica.

Una mirada federal

El gobernador cerró su intervención con una fuerte definición sobre la necesidad de mirar el desarrollo productivo desde las provincias. “La Argentina profunda, la que se esfuerza, la que trabaja, no se ve desde el Obelisco”, sostuvo.

La frase sintetizó el planteo que llevó al Congreso: que el crecimiento argentino debe incorporar la realidad de las regiones productivas y fortalecer a las empresas que generan empleo y actividad fuera de los grandes centros urbanos. En ese escenario, las pymes aparecen como un actor central para Figueroa. El objetivo es que el desarrollo de Vaca Muerta no quede limitado a la producción de petróleo y gas, sino que permita construir una red industrial y empresarial más amplia, capaz de generar valor dentro de Neuquén. La participación del gobernador se dio en una exposición que reúne a más de 400 empresas, con espacios destinados a mostrar experiencias productivas de distintas regiones del país.

Para Neuquén, el desafío planteado por Figueroa es aprovechar esa experiencia y transformar el actual ciclo de crecimiento energético en una etapa de más industria, más pymes y mayor valor agregado provincial.