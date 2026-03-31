El PRO reunirá a la tropa este martes y ratificará su alineamiento con La Neuquinidad

Este martes 31 de marzo, a partir de las 19.00, se llevará a cabo en la Asociación Mutual Universitaria Comahue (AMUC) de Neuquén capital un encuentro de carácter político del PRO de la Provincia, espacio conducido hace varios meses por la ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves.



Según pudo saber MejorInformado, el partido amarillo ratificará esta tarde su acompañamiento al oficialismo provincial (La Neuquinidad) de cara a las elecciones 2027.



Se espera que la reunión, además de contar con la participación de Esteves y de otros dirigentes del partido además de la militancia amarilla, tenga la presencia del gobernador Rolando Figueroa, quien brindará un discurso en clave de repaso de su gestión tal como hizo en la cumbre que el sábado reunió a la dirigencia de Comunidad.



Entre otros, serían de la partida los diputados provinciales del bloque PRO-Nuevo Compromiso Neuquino (PRO-NCN), Damián Canuto, Marcelo Bermúdez, Verónica Lichter y María de las Mercedes Tulian, bloque que por lo general acompaña los proyectos impulsados por el Ejecutivo en la Legislatura.



El PRO ratificará lo sucedido en los comicios legislativos de octubre del 2025, cuando formó parte de la alianza La Neuquinidad en la contienda tras la cual asumieron bancas en el Congreso de la Nación Julieta Corroza (Senado) y Karina Maureira (Diputados).



Cabe destacar que el año que viene serán las elecciones provinciales para volver a elegir Gobernador e intendentes en todas las localidades; pero además habrá comicios legislativos de carácter nacional para renovar bancas en el Congreso.



En ese sentido, aun el gobernador Rolando Figueroa no dio indicios de buscar la reelección para la Gobernación, pero es algo que probablemente pueda suceder ya que hay objetivos de gestión, por ejemplo profundizar el desarrollo de infraestructura, que se proyectan incluso más allá del 2027.



Otra cosa que deberá definir el Ejecutivo provincial es si desdobla las sus propias elecciones de las presidenciales y una eventual fecha para realizar lo propio, ya que las dos contiendas el mismo día podría ser algo que genere un efecto arrastre en la jurisdicción patagónica en favor de La Libertad Avanza (LLA).

El Gobierno nacional fijaría la fecha para las elecciones presidenciales por septiembre/octubre del 2027. Ante dicho escenario, el Ejecutivo neuquino convocaría a las urnas antes de mitad de año con el objetivo de diferenciarse, posiblemente más cerca de abril/mayo (como sucedió en 2023).

