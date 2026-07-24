Las condiciones invernales seguirán siendo protagonistas este viernes 24 de julio en Neuquén. De acuerdo con el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la provincia continuará bajo la influencia de una masa de aire frío que mantiene temperaturas bajas, heladas matinales y nevadas persistentes en sectores de la cordillera. El fenómeno complica la circulación en rutas de montaña y obliga a extremar las precauciones en los pasos internacionales y centros turísticos de la región.

La tendencia para el fin de semana indica que el frío continuará presente en gran parte de Neuquén, mientras las nevadas seguirán concentradas en la cordillera. La autoridades neuquinas recomiendan mantenerse informado a través de los canales oficiales y verificar el estado de las rutas antes de emprender viaje.

Neuquén capital: mañana fría y tarde con nubosidad variable

En la capital neuquina se espera una jornada fría desde las primeras horas del día, con temperaturas cercanas al punto de congelación durante la mañana. Hacia la tarde, el cielo se presentará entre parcialmente nublado y mayormente cubierto, mientras que la máxima rondará los 14 grados. No se prevén precipitaciones significativas.

Zapala: heladas y aire patagónico en el centro de la provincia

La ciudad de Zapala continuará bajo condiciones típicamente invernales. Las primeras horas del viernes estarán marcadas por temperaturas bajo cero y heladas generalizadas. El cielo se mantendrá parcialmente nublado y el ambiente permanecerá frío durante toda la jornada, con escasa amplitud térmica.

Chos Malal: frío persistente en el norte neuquino

En el norte provincial se prevé una mañana muy fría, con registros negativos en sectores rurales y zonas altas. Durante la tarde las temperaturas mostrarán una leve recuperación, aunque el ambiente seguirá fresco y con presencia de nubosidad variable. Las heladas continuarán siendo el principal fenómeno meteorológico.

San Martín de los Andes: la nieve sigue siendo protagonista

La localidad cordillerana continuará bajo un escenario plenamente invernal. El SMN mantiene condiciones favorables para nevadas de variada intensidad en la región, especialmente en sectores elevados. Las temperaturas permanecerán cercanas a los 0°C durante gran parte del día, por lo que se recomienda circular con extrema precaución y respetar las indicaciones de Vialidad.

Villa La Angostura: acumulación de nieve y temperaturas bajo cero

Villa La Angostura seguirá registrando condiciones propicias para nuevas nevadas. El aire polar mantendrá temperaturas bajas y sensación térmica reducida, especialmente durante la mañana y la noche. La combinación de nieve acumulada y posibles precipitaciones intermitentes obliga a quienes transiten por la zona a portar cadenas y verificar el estado de las rutas antes de viajar.