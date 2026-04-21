El pronóstico del clima para este martes en la provincia de Neuquén indica condiciones estables, sin precipitaciones y con marcada amplitud térmica entre la mañana y la tarde, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Las principales ciudades como Neuquén, Zapala, San Martín de los Andes y Chos Malal tendrán cielos variables y temperaturas que irán desde los 3°C a los 18°C, con vientos leves a moderados predominantes del oeste.

El estado actual del tiempo muestra una tendencia otoñal típica, con mañanas frías y tardes más agradables, lo que impacta directamente en la rutina diaria de los neuquinos.

¿Cómo estará el clima en Neuquén capital?

En Neuquén se espera una jornada con cielo entre nublado y algo nublado durante todo el día.

Madrugada: 8°C, nublado, viento leve del norte

8°C, nublado, viento leve del norte Mañana: 6°C, algo nublado

6°C, algo nublado Tarde: 17°C, con viento del oeste más intenso (hasta 22 km/h)

17°C, con viento del oeste más intenso (hasta 22 km/h) Noche: 14°C, condiciones estables

Clave del día: la temperatura sube notablemente por la tarde, lo que genera un contraste térmico importante.

¿Qué pasa en el centro de la provincia como Zapala?

En Zapala el día será más frío al inicio, pero con buen ascenso térmico:

Mínima: 3°C en la madrugada

3°C en la madrugada Máxima: 18°C por la tarde

18°C por la tarde Cielo mayormente algo nublado durante toda la jornada

Dato relevante: será una de las ciudades con mayor amplitud térmica del día.

¿Cómo estará en la zona cordillerana?

En San Martín de los Andes se mantendrán temperaturas más bajas:

Mínima: 3°C

3°C Máxima: 14°C

14°C Mayor presencia de nubosidad durante la mañana

Impacto: condiciones típicas de otoño en la cordillera, con sensación térmica más baja.

¿Y en el norte neuquino?

En Chos Malal el clima será estable:

Mínima: 4°C

4°C Máxima: 17°C

17°C Cielo nublado a parcialmente nublado

Sin fenómenos adversos, lo que favorece actividades al aire libre durante la tarde.