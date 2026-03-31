Frente a la situación de los alquileres en Neuquén, los altos costos y las comisiones que se exigen, ha ingresado en la Legislatura un proyecto que busca que la comisión sea pagada por los propietarios, en vez de dividirse con los inquilinos.

En diálogo con La Segunda Mañana, transmitido por AM550, el Titular de Inquilinos Agrupados, Federico Prior, explicó que ellos fueron quienes redactaron esto. "Busca modificar el artículo 13, el inciso G, de la Ley 2538, que es la provincial de honorarios profesionales de martilleros y corredores públicos de Neuquén" explicó.

La ley hoy establece que del total del contrato el 3% lo paga el inquilino y el 2% los propietarios. Lo que se busca desde el sector es aliviar el ingreso y que la comisión inmobiliaria se traslade al propietario.

"Tiene que ver con la demanda permanente, la cuestión habitacional, para descomprimir el ingreso de un sector que es el que siempre paga todo", agregó Prior.

"Más del 70% tiene contratos con ajustes trimestrales o cuatrimestrales, es decir está complicado para ingresar" y continuó "es un sector que ya no da más, es una transferencia fenomenal de recursos de un sector de clase media a un sector totalmente concentrado". Destacó que según datos del sector, al año se gastan $20.000 millones en comisión inmobiliaria en Neuquén.

Qué plantea el sector inquilino con este proyecto

"Hoy hay más oferta, se empieza a descomprimir con loteos, con el acceso a la vivienda propia. Y no va a haber regulación porque estamos en un contexto totalmente desregulado, tienen que haber herramientas y nosotros encontramos en la legislatura una herramienta concreta que alivia el ingreso", manifestó sobre el proyecto.

Aclaró además que es falso que con esta modificación los profesionales o martilleros no cobrarán comisión inmobiliar, ya que se traslada al propietario y además se mantendrían los alquileres de lujo, con empresas o comerciales.

La situación de los inquilinos en Neuquén: deudas y precios impagables

"Es una herramienta que si se aprueba aliviaría muchísimo a los inquilinos pero tiene que ir con otras herramientas más". Además destacó que Neuquén está entre las 10 provincias con más cantidad de inquilinos y tiene las expensas y precios más caros.

Según datos, más del 50% del ingreso del total hogar en Neuquén se destina a alquiler y el 80% del ingreso se destina cuando se ingresa a ese alquiler. "Hoy una familia tipo en Neuquén para ingresar a un alquiler necesita 6 millones de pesos", enfatizó Prior.

En muchos casos, quienes no pudieron afrontar esto, se vieron obligados en el último tiempo a vivir en una zona más alejada o en peores condiciones. También destacó que el 31% de los encuestados eran segunda generación de inquilinos, es decir que sus padres también alquilan.

"Hay menos propietarios, más concentración y una cantidad de edificios de lujo vacíos que no responden a la la lógica de la demanda habitacional", el 70% tiene deudas activas por alquilar, el 53% se endeudó para comer, el 38% para pagar el alquiler y el 65% tiene deudas con las tarjetas de crédito.

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