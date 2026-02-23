Marilú, conocida influencer libertaria y militante que apoya al gobierno de Javier Milei, denunció haber sido víctima de una estafa en el marco de una operación inmobiliaria. La joven compartió capturas de pantalla que revelan cómo la persona con la que estaba negociando un alquiler eliminó todos los mensajes luego de recibir una transferencia bancaria.

Según explicó, el soporte de Mercado Pago le informó que no podrá recuperar el dinero porque la transacción fue realizada de forma voluntaria. Este hecho complicó la posibilidad de revertir la operación y recuperar los fondos transferidos.

Marilú es conocida por sus videos en los que critica duramente a la oposición y por una polémica visita a las oficinas de la AFIP donde celebró despidos, actitud que provocó un fuerte rechazo en distintos sectores. Su denuncia por la estafa inmobiliaria generó opiniones divididas en las redes sociales, con usuarios que expresaron tanto solidaridad como escepticismo.

Hasta el momento, no se ha informado si Marilú realizará una denuncia penal formal para intentar identificar al titular de la cuenta receptora y avanzar en acciones legales contra el responsable de la estafa.