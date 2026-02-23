¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Lunes 23 de Febrero, Neuquén, Argentina
Denuncia

Influencer libertaria denuncia estafa inmobiliaria tras transferencia y mensajes borrados

Marilú, militante del gobierno de Javier Milei, sufrió una estafa en un alquiler y Mercado Pago confirmó que no puede recuperar el dinero. La denuncia generó controversia en redes sociales.

Por Redacción Mejor Informado
Lunes, 23 de febrero de 2026 a las 09:48
Estafan a influencer libertaria con alquiler y Mercado Pago no devuelve dinero

Marilú, conocida influencer libertaria y militante que apoya al gobierno de Javier Milei, denunció haber sido víctima de una estafa en el marco de una operación inmobiliaria. La joven compartió capturas de pantalla que revelan cómo la persona con la que estaba negociando un alquiler eliminó todos los mensajes luego de recibir una transferencia bancaria.

Según explicó, el soporte de Mercado Pago le informó que no podrá recuperar el dinero porque la transacción fue realizada de forma voluntaria. Este hecho complicó la posibilidad de revertir la operación y recuperar los fondos transferidos.

Marilú es conocida por sus videos en los que critica duramente a la oposición y por una polémica visita a las oficinas de la AFIP donde celebró despidos, actitud que provocó un fuerte rechazo en distintos sectores. Su denuncia por la estafa inmobiliaria generó opiniones divididas en las redes sociales, con usuarios que expresaron tanto solidaridad como escepticismo.

Hasta el momento, no se ha informado si Marilú realizará una denuncia penal formal para intentar identificar al titular de la cuenta receptora y avanzar en acciones legales contra el responsable de la estafa.

