En su discurso de Apertura de Sesiones, el gobernador Rolando Figueroa anunció que la Provincia tendrá un novedoso programa de créditos hipotecarios. Será con financiamiento público provincial, no bancario. Estará diseñado para quienes tienen capacidad de pago, pero no encuentran respuestas en el sistema financiero tradicional.

Según explicó Ana Servidio, secretaria de Vivienda y Hábitat, en el programa “Entretiempo” de AM550 La Primera, el objetivo es responder a una demanda extendida en la provincia de Neuquén: familias con capacidad de pago que no acceden a financiamiento bancario tradicional.

El monto máximo será de hasta 150 millones de pesos, con un plazo de 20 años.

¿Quiénes pueden acceder?

La línea está destinada a:

Primera vivienda.

Ampliación o terminación de vivienda única.

Familias con ingresos formales (empleados o monotributistas).

Personas que ya posean un terreno apto para hipoteca.

El requisito excluyente es contar con un terreno con escritura, condición necesaria para constituir la garantía hipotecaria y asegurar la sustentabilidad del Fondo Provincial de Vivienda, creado por ley para retroalimentar el sistema y otorgar soluciones habitacionales a mediano y largo plazo.

Además, se podrán computar los ingresos de más de un integrante del grupo familiar para determinar el monto del crédito.

Crédito en UVI y cuota inferior al alquiler

El financiamiento será en UVI (Unidad de Vivienda), índice vinculado a la evolución del costo de la construcción. Servidio aclaró que no se trata del sistema UVA que generó dificultades en años anteriores, sino de un esquema que busca mayor previsibilidad.

La tasa de interés será subsidiada por la provincia y se encuentra en etapa de definición final. El esquema prevé que la cuota no supere el 30% de los ingresos familiares.

También se incorporará un período de gracia: el pago comenzará una vez finalizada la construcción y cuando la familia habite la vivienda, contemplando que durante la obra muchos beneficiarios seguirán alquilando.

Fondos provinciales y banca social

La financiación será íntegramente provincial, a través de la ADUS, organismo que funciona como agencia financiera del Estado neuquino con perfil social. No intervendrá el Banco Provincia del Neuquén (BPN) ni entidades privadas.

El programa apunta a familias que lograron adquirir un terreno tras años de ahorro, pero no cuentan con respaldo crediticio para iniciar o concluir la obra.

Inicio en agosto y formulario de intención

El gobernador anunció que la línea estará vigente desde agosto, sujeto a disponibilidad de fondos.

En las próximas semanas, la ADUS habilitará canales para:

Completar formularios de intención.

Realizar simulaciones de crédito.

Solicitar turnos de asesoramiento.

A partir de agosto comenzará el otorgamiento formal de los préstamos hipotecarios.

Hogar Rural Sustentable: créditos para energías renovables

En paralelo, la Secretaría impulsa la línea “Hogar Rural Sustentable”, en conjunto con el Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN).

Este programa está dirigido a pobladores rurales del interior provincial y permitirá financiar equipamiento de energías renovables, como:

Paneles solares.

Termotanques solares.

Bombas solares.

La iniciativa busca mejorar la calidad de vida en zonas rurales mediante créditos accesibles y trabajo articulado entre organismos provinciales.

La entrevista completa: