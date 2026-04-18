Nueva amenaza de tiroteo: suspendieron las clases en el CPEM 8 de Plottier

La aparición de un nuevo mensaje intimidante en uno de los baños del Centro Provincial de Educación Media (CPEM) 8 de Plottier generó alarma en la comunidad educativa. Como medida preventiva, las autoridades suspendieron las clases para este lunes 20 de abril y analizan medidas para lidiar con esta tendencia preocupante.

El texto, que hacía referencia a un supuesto “tiroteo”, comenzó a difundirse entre estudiantes y derivó en una rápida decisión del equipo directivo, que optó por interrumpir las actividades para abordar la situación de manera institucional.

"Lunes 20/4 tiroteo. No falten": el escalofriante mensaje que encontraron en un baño del CPEM 8 de Plottier

Jornada sin alumnos y planificación docente

Durante la jornada del lunes 20 de abril, el personal docente del CPEM 8 trabajará en la elaboración de estrategias pedagógicas para contener a los estudiantes y analizar el contexto en el que se produjo el hecho.

Asimismo, las autoridades convocaron a las familias a una reunión prevista para la tarde, con el objetivo de brindar información y avanzar en un abordaje conjunto.

Intervención de organismos y denuncia

El establecimiento dio aviso a distintos organismos, entre ellos Supervisión, el Consejo Provincial de Educación (CPE), equipos de orientación y la red intersectorial. En paralelo, se radicó la denuncia correspondiente para que intervenga la Justicia.

Un patrón que se replica en escuelas

Situaciones similares se registraron en los últimos días en distintas instituciones educativas de Neuquén, Río Negro y distintas provincias de la Argentina. En todos los casos, la aparición de consignas similares despertaron la sospecha de su vinculación con un posible reto viral (challenge) difundido en redes sociales.

Según indicaron autoridades, se trata de un fenómeno con características virales, posiblemente vinculado a desafíos o contenidos que circulan en redes sociales, lo que encendió alertas y obligó a reforzar medidas preventivas.

Prevención y acompañamiento

Desde la institución destacaron la importancia del acompañamiento familiar y del diálogo con los jóvenes frente a este tipo de घटनас, entendidas como una problemática social que requiere una respuesta colectiva.

En ese marco, aseguraron que se priorizará la construcción de un entorno seguro y el fortalecimiento de herramientas de prevención dentro del ámbito escolar.