En el inicio del ciclo legislativo 2026, la Legislatura de Neuquén comenzó a debatir una serie de proyectos impulsados por el Ejecutivo provincial que buscan proteger el suelo productivo, modernizar la legislación minera y garantizar la seguridad sanitaria en áreas críticas del sistema de salud.

El diputado provincial Ernesto Novoa confirmó en declaraciones a La Mañana es de la Primera por AM550 que algunos de estos proyectos ya ingresaron a comisiones para su análisis técnico. “Ya comenzamos a trabajar con las primeras iniciativas. La protección y recuperación de tierras productivas es una prioridad. El gobernador fue claro: no podemos seguir perdiendo hectáreas”, afirmó.

Protección del suelo productivo: una ley esperada

Uno de los ejes centrales es el Régimen de Protección y Recuperación de Tierras Productivas, una iniciativa del gobernador Rolando Figueroa, que busca poner freno al avance de los emprendimientos inmobiliarios sobre zonas agrícolas.

Novoa fue tajante: “Neuquén tiene apenas el 1,22% de su territorio en producción. Es una provincia con clima árido y suelo limitado. Lo que se pierde, no se recupera. Se han destruido canales, compuertas, acequias. Esto es irreversible”, advirtió.

El proyecto declara de interés público la conservación y uso sustentable del suelo, y establece multas de hasta $1.620 millones para quienes avancen ilegalmente sobre tierras agrícolas. Además, fija pautas para la intervención de los municipios, aun en el marco de su autonomía, respecto a loteos autorizados por excepción.

“La provincia va a tener una actitud muy firme y severa frente a quienes destruyen zonas productivas. No es una ley aislada, sino parte de una política integral que incluye créditos, entrega de semillas, maquinarias y asistencia técnica”, destacó el legislador.

Controles toxicológicos para personal de salud en áreas críticas

Otra iniciativa que ingresó a comisión plantea la implementación de exámenes toxicológicos aleatorios al personal de salud que se desempeñe en áreas críticas. “La prioridad es la seguridad y el bienestar de los pacientes. Así como se controla a conductores de transporte o pilotos de avión, queremos aplicar el mismo criterio por analogía”, explicó Novoa.

Los controles no serán persecutorios, aclaró, sino una medida preventiva dentro del compromiso del gobierno con una atención sanitaria segura y profesional.

Reforma del Código de Procedimiento Minero

Finalmente, el diputado confirmó que también comenzó el tratamiento de un proyecto para actualizar el Código de Procedimiento Minero de Neuquén, vigente desde 1975. El objetivo es agilizar trámites, mejorar la eficiencia de la administración minera y garantizar regalías justas para la provincia.

“Neuquén no puede quedarse atrás. Otras provincias han avanzado mucho. Esta ley viene a dar respuestas claras y posicionarnos mejor frente al desarrollo minero”, remarcó Novoa. Las regalías mineras, según el proyecto, se fijan entre el 2% y el 3%, una cifra considerada estándar a nivel nacional.

Un llamado a la acción conjunta

El legislador también resaltó que estas iniciativas deben ser acompañadas por los municipios. “Ojalá se sumen más productores, más tierras cultivables. El suelo es limitado y la demanda crece. No podemos seguir importando más del 60% de los productos agrícolas que consumimos en Neuquén, teniendo agua, tierra y condiciones para producir”, concluyó.

El debate recién comienza, pero todo indica que la Legislatura neuquina tendrá un 2026 cargado de discusiones clave para el futuro productivo, ambiental y sanitario de la provincia.