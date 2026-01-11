Este lunes ATE llevará adelante un corte sobre la Ruta 7 en la localidad de Centenario como parte de una medida de fuerza vinculada a reclamos salariales de trabajadores eventuales del hospital local. La protesta comenzará a las 7 de la mañana y afectará uno de los accesos más transitados de la región.

La noticia la confirmó el secretario general de ATE Seccional Este, Ricardo Tabia, quien adelantó que "el bloqueo se realizará a la altura de la tercera rotonda" y, en principio, "será total". No obstante, aclaró que se permitirá el paso de transporte público, ambulancias, personal policial y vehículos que trasladen pacientes con tratamientos oncológicos u otras situaciones de urgencia.

Desde el gremio denunciaron que trabajadores eventuales del hospital de Centenario aún no cobraron el medio aguinaldo, ni tampoco los salarios correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre. A esta situación se suma, según explicaron, la falta de renovación de las necesidades de servicio y de las causales laborales, lo que dejó a algunos empleados sin continuidad y sin percibir los pagos correspondientes por tareas ya realizadas.

Además, ATE reclama la firma de los decretos de concursos en los que participaron trabajadores estatales hace más de ocho meses, una demora que impide regularizar su situación laboral. “Hay compañeros que cumplieron funciones, se les vencieron las causales y tampoco les pagaron”, advirtió Tabia, quien sostuvo que la protesta busca respuestas urgentes por parte de las autoridades.

La medida genera expectativa y preocupación entre quienes transitan habitualmente la Ruta 7, ya que se trata de un corredor clave que conecta Centenario con Neuquén capital y otras localidades cercanas. Desde el sindicato no descartaron nuevas acciones si no hay avances en las próximas horas.