Quién era Miguel Lorca, el vecino de Cinco Saltos que ingresó en kayak al lago Pellegrini y cuyo cuerpo fue hallado

La comunidad de Cinco Saltos atraviesa horas de profunda conmoción tras la confirmación del hallazgo sin vida de Miguel Eduardo Lorca, el hombre de 67 años que era intensamente buscado desde el jueves luego de ingresar en kayak al lago Pellegrini y no regresar a su hogar.

La noticia puso fin a una búsqueda que movilizó durante más de dos días a efectivos policiales, bomberos voluntarios y distintos organismos de emergencia que trabajaron por tierra, agua y aire para intentar localizarlo.

Miguel Lorca con su trofeo y su bicicleta - Foto: Facebook Miguel Lorca

Un deportista apasionado por la vida al aire libre

Miguel Eduardo Lorca era ampliamente conocido entre familiares, amigos y vecinos por su pasión por el deporte. Disfrutaba de las actividades al aire libre y dedicaba gran parte de su tiempo a correr, andar en bicicleta y remar en kayak.

Quienes compartían esas actividades con él lo describían como una persona experimentada y acostumbrada a desenvolverse en distintos escenarios naturales. Por eso, desde el inicio de la búsqueda, sus allegados sostenían que debía haber ocurrido algún imprevisto que le impidió regresar a la costa.

Su desaparición generó preocupación inmediata entre quienes lo conocían, ya que se trataba de una persona con experiencia en este tipo de travesías.

La búsqueda que mantuvo en vilo a Cinco Saltos

El jueves 27 de agosto, Lorca había partido desde Cinco Saltos rumbo al lago Pellegrini. El último registro de actividad conocido fue un mensaje de WhatsApp enviado a las 14:55.

Con el paso de las horas y ante la falta de novedades, su familia realizó la denuncia en la Comisaría Séptima de Cinco Saltos. A partir de ese momento comenzó un importante operativo de búsqueda.

Las tareas incluyeron rastrillajes con embarcaciones en distintos sectores del lago, recorridos por la zona costera y sobrevuelos con drones para ampliar el área de inspección. Durante dos jornadas, la expectativa de encontrarlo con vida mantuvo en alerta a toda la región.

El cuerpo de Miguel Lorca fue encontrado este sábado 29 de agosto cerca de la orilla del lago Pellegrini - Foto: Archivo

El hallazgo que terminó con la esperanza

Durante la mañana de este sábado, los equipos que participaban del operativo encontraron el cuerpo de Miguel Lorca a pocos metros de la orilla del lago Pellegrini.

El hallazgo confirmó el peor desenlace y provocó una fuerte conmoción en Cinco Saltos, donde numerosos vecinos siguieron de cerca cada novedad sobre la búsqueda.

Bomberos Voluntarios, Policía de Río Negro y los organismos que participaron del operativo trabajaron de manera coordinada hasta localizarlo.

El adiós de una comunidad golpeada

La muerte de Miguel Lorca generó múltiples mensajes de despedida y acompañamiento a su familia en redes sociales y distintos espacios comunitarios.

Vecinos, amigos y compañeros de actividades deportivas lo recordaron como una persona activa, amante de la naturaleza y siempre vinculada al deporte.

Su fallecimiento deja una profunda tristeza en Cinco Saltos, una ciudad que durante las últimas horas acompañó con preocupación la búsqueda y que hoy lo despide con pesar.