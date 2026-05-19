Este lunes 18 de mayo tuvo lugar una nueva edición de los premios Martín Fierro, los más importantes de la televisión argentina, que otorgan reconocimientos a conductores, directores, panelistas, actores, periodistas, novelas, noticieros, entre otros.

Como en cada ocasión, en algún momento de la noche se dedica un tiempo para realizar el tradicional In Memoriam, es decir el momento de homenajear y recordar a aquellos que fallecieron en la última época.

Entre los que se recordaron este 2026 estuvo Luis Brandoni, Héctor Alterio, Ernesto Acher, Adriana Aizemberg, Alejandro Farrell, Jorge Lorenzo, Luis Pedro Toni, Ernesto Cherquis Bialo, Marcelo Araujo, Marikena Monti, entre otros.

Una de las personas más destacadas ya que resonó fuerte en la región valletana fue Michelle Bonnefoux, una actriz argentina nacida el 25 de julio de 1938, que falleció el 5 de noviembre de 2025 en Neuquén.

La reconocida figura del teatro argentino también fue dirigente de la Asociación Argentina de Actores y Actrices, además integró el grupo Nuestro Tiempo, fue fundadora del Teatro Municipal de Morón con el Grupo Nuevo Núcleo, y formó parte de la Compañía Comediantes Argentinos junto a Jorge Luz y Nelly Prince. Actuó en importantes salas del país y del exterior, e integró el elenco del Teatro San Martín.

Su recuerdo en la comunidad neuquina

Michelle es reconocida en Neuquén ya que solía ser vista en las marchas feministas, como las del 8 de marzo, a las cuales seguía asistiendo a pesar de tener más de 80 años. Diversos fotógrafos de la región han tenido la oportunidad de encontrarse con ella, una asidua de las marchas, y tomarle alguna imagen, imagenes que hoy la mantienen viva.

Otro de los momentos de la actriz en Neuquén. (Anahí Cárdena)

Una de sus fotos más compartidas y publicadas en sitios webs y medios de todo el mundo fue tomada por Anahí Cárdenas, fotógrafa neuquina y parte de Prima Multimedios, que recuerda haberse encontrado en distintas marchas con Michelle, sin saber que se trataba de una reconocida actriz. Ella la fotografiaba porque le llamaba la atención su vitalidad y presencia firme en cada reclamo en las calles.

Bonnefoux participó en numerosas obras, entre ellas Dulce… dulce vida, Babilonia, Vamos, Patria, a caminar, Una mujer sin importancia, Lo vio el mayordomo, Sueño de un atardecer de otoño. También compartió escena con referentes como Rodolfo Bebán, Juan Carlos Gené, Cipe Lincovsky, Iris Marga, Juana Hidalgo, Gianni Lunadei, Alfredo Iglesias y Roberto Airaldi.

En televisión actuó en Crónica de un gran amor, junto a Marta González y Alberto Martín, Don Jacobo, con Adolfo Stray y en el episodio Las frívolas de Platea 7 con Alberto Argibay, entre otros programas.

Fue una comprometida defensora de las causas sociales y los derechos humanos y hoy queda en el recuerdo de muchos neuquinos, que la vieron pedir justicia e igualdad en las calles de la ciudad.