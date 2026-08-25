Más de 3.000 niños, adolescentes y jóvenes de entre 6 y 30 años ya se inscribieron para participar de una nueva edición de Jóvenes Destacados, el tradicional concurso de la ciudad de Neuquén que busca reconocer talentos, proyectos e iniciativas. Las inscripciones permanecerán abiertas hasta este jueves 27, por lo que el número de participantes todavía podría aumentar.

La propuesta nació como una alternativa a la elección de la reina de la ciudad, con el objetivo de dejar de poner el foco en la belleza y reconocer las capacidades, proyectos y talentos de las nuevas generaciones.

La secretaria de Derechos Humanos, Relaciones Institucionales y Cooperación Internacional, Luciana De Giovanetti, destacó la participación y señaló: “Estamos sumamente contentos porque son dos procesos participativos muy importantes en la ciudad”.

Luciana De Giovanetti, secretaria de Derechos Humanos del municipio, destacó la amplia participación en Neuquén.

La funcionaria explicó que tanto Jóvenes Destacados como la elección de embajadores de adultos mayores atraviesan distintas etapas de evaluación, debido a la cantidad de personas que se presentan. En el caso de los jóvenes, el comité evaluador comenzará a analizar los proyectos a partir del 2 de septiembre.

“Hay mucho talento para mostrar por parte de los niños, adolescentes y jóvenes de la ciudad”, sostuvo De Giovanetti, al referirse a una convocatoria que, según remarcaron desde el municipio, crece año tras año.

Los premios de Jóvenes Destacados están vinculados con los proyectos presentados. De acuerdo con la funcionaria, el reconocimiento busca fortalecer aquellas iniciativas que se destaquen, en línea con el espíritu del concurso creado por ordenanza.

Por su parte, el subsecretario de Niñez, Adolescencia y Adultos Mayores, Matías Hess, confirmó que la convocatoria ya superó los 3.000 inscriptos y que este jueves finalizará el período para anotarse. Luego comenzará la etapa de preselección, en la que representantes de distintas áreas municipales evaluarán cada una de las propuestas para definir a los ganadores.

Adultos mayores también tendrán embajadores

En paralelo, la ciudad avanza con la elección de sus embajadores de adultos mayores. En esta edición se inscribieron 20 personas, quienes ya participan de las diferentes etapas del proceso de selección.

“Finalizó la semana pasada con 20 inscriptos y ahora estamos en la etapa de preselección. El viernes vamos a publicar a los seis candidatos y candidatas”, explicó Hess.

La elección final se realizará el 4 de septiembre junto con representantes de los centros de adultos mayores de la ciudad. Los embajadores elegidos tendrán un mandato de un año. Los resultados de ambos procesos serán comunicados a través de las redes sociales oficiales de la Municipalidad de Neuquén y de la página web del municipio.