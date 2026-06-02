La Municipalidad de Neuquén lanzó la séptima edición del concurso Jóvenes Destacados, una iniciativa que busca reconocer y visibilizar el talento, el compromiso y la creatividad de infancias, adolescencias y juventudes de la ciudad. La convocatoria se realiza en el marco de los preparativos por el 122° aniversario de Neuquén capital y contempla tres categorías principales: deporte, cultura e innovación. Las inscripciones ya se encuentran abiertas y permanecerán disponibles hasta el próximo 27 de agosto.

El subsecretario de Niñez, Adolescencia y Adultos Mayores, Matías Hess, invitó a participar de esta nueva edición y destacó el valor que tiene el certamen para poner en primer plano los proyectos, iniciativas y logros de las generaciones más jóvenes. La participación puede ser individual o colectiva y está organizada en tres franjas etarias: infancias, de 6 a 11 años; adolescencias, de 12 a 17 años; y juventudes, de 18 a 30 años. En total serán seleccionados 18 ganadores entre todas las categorías.

La Municipalidad de Neuquén abrió las inscripciones para la séptima edición del concurso Jóvenes Destacados.

"Es muy importante que puedan presentar proyectos a nivel individual y colectivo. Nos da mucha alegría conocer y reconocer las propuestas fantásticas que nos presentan año tras año", expresó Hess.

Quienes deseen participar pueden inscribirse a través del sitio web de la Municipalidad de Neuquén o mediante las redes sociales de la Secretaría, donde también encontrarán los requisitos y detalles de la convocatoria. Como novedad, este año el concurso contará con el acompañamiento de la Cooperativa CALF, que aportará premios para las y los ganadores. Desde el municipio destacaron que esta articulación permitirá fortalecer el reconocimiento a quienes contribuyen con acciones, proyectos e iniciativas que impactan positivamente en la comunidad.

Las inscripciones pueden realizarse a través de la página web municipal y las redes sociales oficiales.

Por su parte, la secretaria de Derechos Humanos, Relaciones Institucionales y Cooperación Internacional, Luciana De Giovanetti, recordó que el concurso nació durante la gestión del intendente Mariano Gaido como una alternativa a la tradicional elección de la reina de la ciudad. "Era una herramienta que existía en una ordenanza pero que nunca se había puesto en práctica. Nosotros la transformamos en una propuesta que reconoce el esfuerzo, el talento y el compromiso de las juventudes", explicó.

La funcionaria destacó además que la participación crece año tras año, lo que convierte el proceso de selección en una tarea cada vez más exigente debido a la cantidad y calidad de las postulaciones. La premiación se realizará en septiembre, como parte de las actividades oficiales por el 122° aniversario de la ciudad, consolidando una iniciativa que ya se convirtió en una de las más importantes para reconocer el potencial y el aporte de las nuevas generaciones neuquinas.