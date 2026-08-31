El traspaso de la gestión de las rutas nacionales 22 y 151 a Río Negro marcará la agenda de la Legislatura esta semana. Desde este lunes se desarrollarán reuniones de comisiones para analizar el convenio firmado con la Dirección Nacional de Vialidad, mientras que la sesión parlamentaria fue convocada para el jueves a las 8.

El proyecto ingresó para su tratamiento en única vuelta y propone ratificar el acuerdo rubricado el 24 de agosto, que transfiere a la Provincia la administración, mantenimiento y obras en ambos corredores. La iniciativa contempla además una autorización de endeudamiento de hasta 60 millones de dólares, con financiamiento previsto del organismo internacional FONPLATA, destinado a reparar los tramos más deteriorados.

La propuesta declara la Emergencia Vial Provincial sobre las dos trazas y establece a Vialidad Rionegrina como autoridad de aplicación, con facultades para ejecutar obras y contrataciones urgentes. Entre los fundamentos se mencionan ahuellamientos de hasta 17 centímetros, banquinas deterioradas y consecuencias directas para la seguridad vial, la producción y el comercio regional.

La actividad parlamentaria comenzará este lunes a las 13 con la Comisión de Educación. A las 14.30 se reunirá la Comisión Especial de Control Externo de la Gestión Administrativa del Tribunal de Cuentas y a las 15 será el turno de Asuntos Sociales.

El martes, desde las 9, se realizará un plenario de las comisiones de Planificación, Asuntos Económicos, Asuntos Constitucionales y Presupuesto. Al finalizar, tendrá lugar otro plenario de Asuntos Constitucionales y Presupuesto.

La agenda continuará el miércoles a las 10 con la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, que definirá los detalles de la sesión prevista para el jueves. Allí se espera que el debate se concentre en la necesidad de garantizar obras inmediatas en las rutas 22 y 151, consideradas estratégicas para la conectividad del Alto Valle y el norte provincial.

El tratamiento legislativo se da en un contexto de reclamos de distintos sectores políticos y gremiales, que advierten sobre el deterioro de las trazas y la urgencia de inversiones. La discusión también incluye el financiamiento, ya que el proyecto prevé endeudamiento externo para afrontar las obras.