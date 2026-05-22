El Congreso Extraordinario de UnTER realizado en Viedma con la participación de las 18 seccionales resolvió, tras más de 12 horas de debate, rechazar la propuesta de incremento salarial presentada por el Ministerio de Educación, aunque definió no realizar medidas de fuerza. La oferta oficial mantiene la actualización automática de haberes por IPC nacional y de Viedma hasta septiembre, con aumentos bimestrales para mayo-junio y julio-agosto, que se liquidarán en los haberes de junio y agosto respectivamente.

En la previa del encuentro, los docentes realizaron una marcha hacia el Ministerio de Educación y a la Casa de Gobierno, donde expresaron sus demandas por mejores condiciones laborales y salariales, en continuidad con las movilizaciones que ya habían acompañado la cuarta marcha universitaria nacional y las protestas contra la falta de convocatoria a paritarias.

El Congreso se desarrolló en un contexto marcado por la negociación salarial de la última paritaria en la que el gremio rechazó la propuesta oficial por considerarla insuficiente y cerrada, y reclamó un modelo de diálogo que contemple las definiciones de las asambleas escolares en toda la provincia.

La agenda del debate incluyó además un análisis de la situación nacional y provincial, con especial énfasis en la defensa de la educación pública y en la crítica a las políticas de ajuste que impactan en el salario y en las condiciones de trabajo. En este sentido, el gremio busca consolidar una estrategia común que articule las demandas docentes con las acciones de otros sectores sindicales y sociales, tal como se reflejó en las últimas movilizaciones en Viedma y Bariloche.