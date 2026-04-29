Desde la Legislatura neuquina, la diputada Mónica Guanque (Democracia Neuquén) presentó un proyecto de ley para crear el Programa Provincial Botón Antipánico Escolar, una iniciativa destinada a prevenir, alertar y brindar una respuesta inmediata ante situaciones de emergencia en establecimientos educativos públicos y privados de la provincia.

La propuesta busca fortalecer la seguridad de estudiantes, docentes, auxiliares y de toda la comunidad educativa.

Cómo funcionaría

El proyecto establece la instalación de dispositivos físicos en las escuelas, a cargo del Poder Ejecutivo a través de la autoridad de aplicación que se designe.

El sistema podrá activarse frente a hechos de violencia dentro o fuera del establecimiento, amenazas de ingreso armado, incendios, emergencias médicas graves, intrusión, vandalismo o cualquier situación que ponga en riesgo la integridad de las personas.

Según la iniciativa, las alertas serán recibidas por los centros de monitoreo provinciales o municipales, que deberán dar aviso inmediato a la Policía provincial, a los servicios de emergencia médica, a Bomberos y a la autoridad educativa correspondiente.

La activación sólo podrán hacerla directivos, vice directivos, personal designado por la dirección y autoridades de supervisión escolar.

Además, prevé capacitaciones obligatorias anuales sobre el uso del sistema y los protocolos de actuación, así como una implementación progresiva que priorice escuelas con antecedentes de violencia, establecimientos de alta matrícula, zonas alejadas o de difícil acceso e instituciones que no cuenten con medios inmediatos de respuesta.

Por qué surge la propuesta

El proyecto se fundamenta en que en los últimos años se registró un aumento de episodios de violencia dentro y fuera de las escuelas y sostienen que estos hechos generan temor, alteran el normal dictado de clases y producen un fuerte impacto psicológico en toda la comunidad educativa.

También se mencionan casos ocurridos en distintas provincias y en Neuquén, entre ellos el ingreso de una persona armada a un establecimiento educativo de la capital provincial, así como la aparición de mensajes e inscripciones vinculadas a amenazas o referencias a tiroteos.

Destaca que el botón antipánico físico permite una respuesta más rápida que otros mecanismos que dependen de teléfonos celulares o conectividad, ya que puede activarse de forma inmediata desde sectores seguros y de acceso restringido al personal autorizado.

El proyecto (18301) ingresó por mesa de Entradas el 29 de abril y lleva la firma de Guanque con la adhesión de César Gass (JxC-UCR), Cecilia Papa (Democracia Neuquén), Brenda Buchiniz (Cumplir), Gerardo Gutiérrez (MPN) y Darío Peralta (UxP).