El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa continúa con las modificaciones en su Gabinete de cara al desarrollo de su gestión el año entrante.



En este sentido, confirmó la llegada de Tanya Bertoldi al Ministerio de Infraestructura de la Provincia, cuyo liderazgo estaba vacante tras la salida de Rubén Etcheverry y su posterior asunción como ministro de Modernización, Planificación e Innovación.



De acuerdo a la información que trascendió hasta el momento, Bertoldi renunciará en los próximos días a su cargo como diputada nacional de Unión por la Patria para asumir al frente de mencionada cartera. Cabe destacar que su mandato como legisladora por Neuquén rige hasta el 10 de diciembre de este año.



Tanya Bertoldi ya formaba parte del Gabinete de Figueroa antes de esta designación, de modo tal que desempeñó funciones como secretaria de Obras Públicas y titular de la Unidad de Enlace y Ejecución de Proyectos con Financiamiento Externo (UPEFE).



“Su compromiso y su capacidad para ordenar y potenciar la gestión de la obra pública nos permiten seguir avanzando con una agenda de obras nunca antes vista, que fortalecen el desarrollo de toda la Provincia. Con esta decisión, consolidamos un equipo preparado para afrontar los desafíos que vienen”, expresó Figueroa en la publicación que hizo en sus redes sociales.



