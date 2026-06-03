Del 28 de octubre al 1 de noviembre se desarrollará la quinta edición del Festival Audiovisual Neuquén (FAN). En los estudios de AM 550, la subsecretaria de Empleo de la Municipalidad de Neuquén, Clara Beverini, destacó el desarrollo del festival en esta capital en medio de la delicada coyuntura del sector. Además, recordó los plazos de inscripción e instó a realizadores a participar de esta iniciativa que será para toda la ciudadanía.

Qué significa contar con una nueva edición del Festival Audiovisual Neuquén (FAN)

"Este año lo que hicimos fue volver a celebrar lo que es un festival en la ciudad de Neuquén en medio de la situación que atraviesan las industrias culturales a raíz de algunas políticas nacionales que han generado un gran desfinanciamiento en estas áreas. Nosotros entendemos que las industrias culturales son fuentes de trabajo y están siendo golpeadas este año", sostuvo la funcionaria en Entretiempo, programa que se emite por AM550 La Primera.

Tras haber descripto la realidad que atraviesa el sector audiovisual en su conjunto, Beverini remarcó porqué desde el gobierno de Mariano Gaido buscan sostener estas iniciativas. "El acceso a la cultura es un derecho y como Estado es parte de nuestro trabajo garantizarlo. Tener un festival en nuestra ciudad este año nos hace redoblar la apuesta con relación a las propuestas para toda la ciudadanía. Es un festival para la gente, no para que las vea quien hace las películas. Es un festival con entrada libre y gratuita, durante cinco días, en donde vienen personas del interior, de otras provincias y de distintas partes del país. Esperamos tener las 24 jurisdicciones representadas en la programación", remarcó.

Inscripción abierta para participar de la 5ta edición del FAN

Consultada por los plazos y condiciones para presentar las propuestas audiovisuales, Beverini enumeró los pormenores de los detalles previstos para formar parte del FAN. "A partir del lunes 1 de junio se abrió la inscripción y se va a extender hasta el 31 de julio. Si bien son dos meses, les pedimos a los realizadores que no esperen hasta último momento porque somos un equipo de programación de nueve personas que tenemos que ver todo el material", precisó.

Atenta a las obras recibidas, Beverini adelantó que el interés en la participación para la edición 2026 del FAN ha ido en aumento. "El año pasado tuvimos 700 obras y hoy (por este miércoles), a tres de días de haber abierto la inscripción ya tenemos más de 80. Venimos con un buen handicap de inscripción", comparó.

Sobre las categorías en las cuales se puede participar en el FAN, Beverini recordó que son las mismas que datan desde la primera edición del FAN. "Las categorías son largometraje generales de ficción y documentales; los cortometrajes federales, que pueden participar las 24 jurisdicciones; animación federal; y también tenemos categorías exclusivamente patagónicas como cortometrajes patagónicos, videoclips patagónicos y microrrelatos, que pueden durar desde 30 segundos hasta 2,5 minutos. También tenemos los proyectos en desarrollo, que si bien no es una categoría evaluativa, les da la posibilidad de tener un encuentro tête-à-tête con referentes del sector", enumeró.

Más allá de la visualización por parte de la comisión organizadora, Beverini sostuvo que la evaluación de los materiales lo realizará un jurado convocado ex profeso. "Convocamos a un jurado imparcial, que buscamos que tenga representación federal", concluyó.

La entrevista completa a Clara Beverini en Entretiempo