La Municipalidad de Neuquén lanzó la convocatoria para la quinta edición del Festival Audiovisual Neuquén (FAN), un evento que reúne producciones audiovisuales de distintos puntos del país y que busca seguir consolidándose como uno de los espacios culturales más importantes de la región.

El evento ya tiene fecha: se realizará del 28 de octubre al 1 de noviembre. Además, desde el 1 de junio quedará abierta la inscripción gratuita durante dos meses para participar en las competencias federales y patagónicas.

Como novedad, este año el Laboratorio de Proyectos en Desarrollo tendrá carácter exclusivamente neuquino mediante la categoría Micro Relatos Neuquinos, destinada a realizadores y realizadoras de toda la provincia.

El festival volverá a contar con sedes emblemáticas como el Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA), el Centro Cultural del Oeste, Casa de las Leyes Espacio Cultural (CLEC) y Cinépolis Neuquén, reafirmando una articulación entre espacios públicos y privados que impulsa el crecimiento del evento.

Además, este año se sumará el Auditorio Municipal Confluencia Viva -sede del Cineclub FAN- mientras que el CLEC volverá a recibir las actividades del Laboratorio.

La quinta edición contará con una amplia variedad de competencias oficiales, que incluyen largometrajes de ficción, largometrajes documentales, cortometrajes, animaciones breves, cortometrajes, videoclips y microrrelatos patagónicos.

Podrán participar obras finalizadas a partir del 1 de enero de 2024, reforzando el compromiso del festival con la producción contemporánea.

El FAN es organizado por la Municipalidad capitalina y cuenta con el acompañamiento institucional del Gobierno y la Legislatura provinciales, junto a una creciente articulación entre espacios públicos y privados que impulsan el desarrollo cultural y audiovisual de la ciudad.

Un festival en crecimiento

La secretaria de Jefatura, María Pasqualini, destacó el crecimiento sostenido del festival y aseguró que “el FAN va a tener muchos años de vida”. Y remarcó que la inscripción es completamente gratuita, al igual que todas las actividades, proyecciones y espacios formativos del festival.

Pasqualini marcó el desarrollo del FAN en estos cinco años, de la presentación de 9 trabajos en los inicios a 700 en 2025. (Foto: Matías García)

“La quinta edición nos encuentra con un festival muy fortalecido. El año pasado logramos que participaran todas las provincias del país y eso para nosotros fue un hito muy importante”, expresó.

Recordó que el festival surgió a partir del proyecto VisibilizArte y señaló que comenzó “muy pequeño”, con apenas nueve piezas audiovisuales en su primera convocatoria. En contraste, remarcó que el año pasado el FAN recibió cerca de 700 producciones.

“La voluntad del FAN siguió estando y el festival siguió creciendo”, afirmó. Además, valoró el reconocimiento otorgado este año por el INCAA y sostuvo que el evento “ya no es municipal, no es provincial y no es de la Legislatura, sino que es de los neuquinos y neuquinas”.

La funcionaria destacó que el festival se sostiene gracias al trabajo conjunto de instituciones, realizadores y profesionales del sector audiovisual. “Cuando los proyectos son personales se terminan, pero cuando la comunidad los abraza tienen continuidad y crecimiento”, señaló.

También remarcó el impacto económico y turístico que generan las industrias culturales. “Son motores económicos para las ciudades. Movilizan la hotelería, la gastronomía y todo el sector cultural”, afirmó.

Nuevas propuestas y formación audiovisual

En tanto, la subsecretaria de Empleo, Clara Beverini, destacó el crecimiento del FAN y recordó que las primeras ediciones “eran muy pequeñas”, con pocas personas en los lanzamientos y funciones. “Fuimos aprendiendo sobre la marcha”, afirmó.

Como novedad, anunció que este año el laboratorio de proyectos en desarrollo será exclusivamente neuquino. Se seleccionarán hasta cinco proyectos audiovisuales de realizadores y realizadoras de toda la provincia, que accederán a asesorías intensivas.

Además, informó que el 4 de junio comenzará un ciclo de capacitaciones sobre nuevas narrativas, cine experimental, inteligencia artificial y formatos audiovisuales alternativos, en el marco de la muestra federal de videoarte experimental.

Beverini también remarcó la importancia de las funciones para escuelas primarias y secundarias, que volverán a realizarse en el Museo Nacional de Bellas Artes y en el Centro Cultural Oeste. “Nos importa muchísimo trabajar con las infancias y adolescencias para que puedan verse reflejadas en historias de distintas regiones del país”, señaló.

Competencias y presencia federal

Por su parte, Lucas Martín, coordinador audiovisual del área de prensa de FAN, informó que las inscripciones abrirán el 1 de junio y permanecerán habilitadas durante dos meses.

Martín detalló que las categorías nacionales serán largometraje de ficción, largometraje documental, cortometraje federal y animación breve federal. Destacó además que en la edición pasada participaron producciones de las 24 provincias argentinas.

En cuanto a las categorías regionales, explicó que estarán cortometraje patagónico, videoclip patagónico y microrrelato patagónico. “La idea es que estudiantes y realizadores que recién comienzan también puedan contar sus historias”, señaló.

El organizador remarcó además que el FAN integra una red nacional de festivales audiovisuales y valoró la alianza con Cinépolis. “El festival ayuda a tender puentes culturales y es muy importante contar con salas de primera calidad para proyectar las producciones”, concluyó.