El Ministerio de Salud de Río Negro hizo público este martes un plan de contingencia para enfrentar los problemas de calefacción en el Hospital Francisco López Lima de Roca, luego de que el gremio ASSPUR y trabajadores denunciaron la falta de condiciones dignas en áreas críticas del establecimiento.

Desde Salud se informó que se realizó un relevamiento exhaustivo sector por sector, coordinado por la Dirección del hospital, con el objetivo de transparentar la situación y llevar tranquilidad a la comunidad. En paralelo, se aprobaron más de $20 millones de inversión para renovar por completo el sistema central de calefacción de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) de adultos, considerada de alta criticidad.

Según el detalle, el quirófano funciona con normalidad, mientras que los servicios de Laboratorio, Urgencias e Internados se encuentran debidamente cubiertos. En los consultorios externos, afectados por fallas técnicas, se reemplazará la placa electrónica del equipo de calefacción para restituir el servicio en los próximos días. En los consultorios 4, 5, 57 y en la “Casita de Luz Andina”, las obras de refacción edilicia y térmica comenzarán este jueves.

En el sector de Neonatología, el repuesto crítico solicitado a proveedores especializados de Buenos Aires arribará este viernes para su inmediata instalación. Las obras civiles preliminares en la UTI ya están en ejecución, con el objetivo de restituir parámetros de climatización estables y adecuados para pacientes en situación de vulnerabilidad y para el personal de salud.

Desde el Ministerio se destacó la labor diaria del equipo técnico local que trabaja contra reloj para garantizar condiciones de bioseguridad y un entorno laboral óptimo. “La prioridad es asegurar la calidad asistencial y la seguridad de pacientes y trabajadores”, remarcaron.