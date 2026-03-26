Reclamo por gas en barrios del oeste: el Municipio asegura que no puede hacer obras por falta de dominio de las tierras

La Municipalidad de Neuquén salió a aclarar la situación en los barrios Ferroviario y Aeroclub, en Valentina Norte, luego de los reclamos de vecinos que incluso derivaron en cortes de calles en las inmediaciones del aeropuerto internacional Presidente Perón por la falta de gas, una problemática que se arrastra desde hace más de dos décadas.

Desde el Ejecutivo local explicaron que existe un impedimento legal que les impide ejecutar obras de infraestructura en esos sectores, debido a que no cuentan con el dominio de las tierras.

Según detallaron, el sector Ferroviario se encuentra en terrenos que pertenecen al Estado nacional, mientras que en Aeroclub las tierras son de carácter privado. En ambos casos, la normativa vigente establece que solo el titular del dominio puede autorizar y contratar obras sobre esos espacios.

En este contexto, indicaron que la Municipalidad no puede avanzar con trabajos de servicios sin el aval correspondiente, ya que hacerlo implicaría una irregularidad que podría ser observada por los organismos de control.

Desde el área técnica señalaron que, en el caso de Ferroviario, el municipio llegó a elaborar planos de prefiguración y realizó gestiones ante el Gobierno nacional durante la administración anterior para obtener autorización. Sin embargo, tras el cambio de gestión, ese canal de diálogo se interrumpió y no se logró avanzar.

Asimismo, recordaron que si bien existe una excepción en la normativa para situaciones de emergencia, esta también requiere una autorización expresa del propietario del terreno, condición que tampoco se cumple en estos sectores.

En relación a Aeroclub, remarcaron que al tratarse de tierras privadas, el municipio no tiene potestad para ejecutar obras de infraestructura, por lo que la responsabilidad recae en los titulares dominiales.

Desde la Municipalidad insistieron en que no se trata de un problema de recursos ni de falta de decisión política, sino de una limitación estrictamente legal.

En ese sentido, destacaron que en los sectores donde el municipio cuenta con dominio o convenios con la Provincia, las obras de infraestructura avanzan con normalidad.

Por último, remarcaron que en el caso del barrio Ferroviario, es el Estado nacional el único que tiene la potestad legal para llevar adelante las obras necesarias para dotar de servicios a los vecinos.