El estado del puente sobre la Ruta Nacional 22 volvió a generar preocupación en Río Colorado, donde autoridades municipales, junto a La Adela y el Gobierno de Río Negro, reclamaron a Vialidad Nacional medidas inmediatas para frenar el deterioro de una estructura estratégica que conecta el norte y el sur del país e integra a la Patagonia con el resto de la Argentina.

El reclamo se sustentó en informes técnicos, relevamientos y presentaciones formales que evidenciaron el desgaste progresivo de un puente construido en los años sesenta y con mantenimiento insuficiente durante décadas. Según las autoridades, el deterioro se agravó en los últimos años y ya no admitió más diagnósticos, sino intervenciones urgentes y controles de carga efectivos.

Por esta vía circula cerca del 90% de la producción regional, además del tránsito pesado vinculado a Vaca Muerta, lo que convirtió al puente en un punto crítico para la seguridad vial y el desarrollo económico. “La salud de la estructura no puede esperar más”, remarcaron desde el municipio, que también participó de una audiencia presencial en Buenos Aires con documentación respaldatoria.

Las gestiones incluyeron notas, informes y reuniones con Vialidad Nacional, en las que se subrayó que no se trató de buscar culpables, sino de exigir respuestas inmediatas al organismo responsable. “La seguridad, la conectividad y el desarrollo de nuestra ciudad y de toda la región no pueden esperar más y nos ponemos a disposición para ser parte de la solución”, expresaron las autoridades locales.

El pedido se inscribió en un contexto de creciente demanda de infraestructura vial acorde al tránsito de cargas y pasajeros, con el objetivo de evitar consecuencias graves en una de las rutas más importantes del país.