La histórica imprenta “La Gráfica”, fundada en 1968 por el ex gobernador neuquino, Jorge Omar Sobisch; fue reconocida este viernes como comercio histórico de la ciudad de Neuquén.

El homenaje se realizó con la presencia del propio Sobisch, autoridades de la Municipalidad y trabajadores del establecimiento, en un encuentro que puso en valor más de cinco décadas de trayectoria en la actividad gráfica local.

A través de redes sociales, su hijo, Gastón Sobisch, compartió el momento y destacó el carácter colectivo del reconocimiento. “Hoy vivimos un momento inolvidable con nuestra familia”, expresó, y amplió el concepto más allá del núcleo familiar: incluyó a los trabajadores que formaron parte del crecimiento del emprendimiento.

En ese sentido, remarcó el rol de los “imprenteros de oficio” que comenzaron junto a su padre y su tío, y que desarrollaron su carrera dentro de la empresa hasta su jubilación. “Hicieron grande a La Gráfica”, sostuvo.

El reconocimiento como comercio histórico implica un respaldo simbólico a espacios que forman parte de la identidad productiva y cultural de la ciudad, y en este caso destaca la continuidad de un proyecto que atravesó generaciones y cambios en la industria.

Para la familia, el homenaje representa no solo un logro empresarial, sino también un reconocimiento a una historia de trabajo sostenido, arraigo local y vínculos construidos a lo largo del tiempo.