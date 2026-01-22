En las últimas horas el Ministerio de Salud de Neuquén confirmó dos nuevos casos de influenza A (H3N2) subclado K en territorio provincial, que se suman a los dos detectados en diciembre último. Asimismo, comunicaron que actualmente no hay nuevos casos en espera de tipificación en el Laboratorio Malbrán que sean de la provincia del Neuquén.

Frente a este aumento, el Ministro de Salud Martín Regueiro brindó detalles en el programa Verano de Primera por Canal de Noticias 24/7. Explicó que es una variante distinta, es decir el subclado K, pero que no reviste gravedad clínica.

Aclaró que los casos tuvieron las mismas complicaciones que cualquier tipo de gripe y que por esto hacen énfasis en completar los esquemas de vacunación y tenerlas al día.

En cuanto a los pacientes, los casos de enero fueron uno en San Martín de los Andes y el otro en Neuquén Capital. Actualmente estas personas no están internadas y ya fueron dadas de alta sin ningún inconveniente.

Regueiro indicó que se está realizando el control epidemiológico, especialmente para evaluar si hay un aumento de casos. También se refirió a la primera muerte confirmada por esta gripe y aclaró que la persona de 74 años, de Mendoza, tenía factores de riesgo previos a la enfermedad.

"Quienes deben recibir la vacunación antigripal son personas mayores de 65 años, personal de salud, personas con antecedentes, con patologías o enfermedades crónicas o patologías respiratorias y embarazadas", detalló. En el caso de esta población de riesgo, necesitan que hasta marzo completen el calendario de vacunación de gripe.

Los síntomas de esta influenza son similares a los de una gripe común, provoca tos, estornudos, secreción nasal y tos con mocos. También puede presentar elevación rápida de fiebre, decaimiento y dolores musculares.

"Cuando uno está con síntomas el pedido es que no tome contacto con otras personas, que mantenga la higiene de manos, que estornude en el pliege del codo y que evite contacto con personas de riesgo".

Regueiro aclaró que la vacuna antigripal se aplica una vez al año y que las vacunas de esta nueva variante ya se están fabricando en el hemisferio norte, por lo cual para cuando haya más casos ya habrá una vacuna que lo cubra. "Aparece la vacunación y esto es parte de la historia", agregó el ministro.

Al tratarse de una enfermedad respiratoria tiene alto nivel de contagiosidad por lo cual vacunarse es fundamental y también evitar grandes conglomeraciones de personas en espacios cerrados.

Mira la entrevista completa: