El intendente de Neuquén capital, Mariano Gaido recorrió esta mañana las obras que se llevan adelante en el Acceso Norte y que resolverán el ingreso a la ciudad a partir de tener como alternativa las calles Jujuy y Diagonal 9 de Julio. Estuvo acompañado por el secretario de Coordinación e Infraestructura de la Municipalidad, Alejandro Nicola.

En primer lugar, el intendente Gaido expresó en diálogo con los medios presentes que “Neuquén ha demostrado que es la ciudad que más obras lleva adelante en el país, estamos orgullosos también por el avance de la empresa neuquina que lleva a cabo esta obra, la cual se hace con fondos propios y sin endeudamiento, hablando de lo que es la eficiencia en la administración de los recursos propios”.

“Viene a resolver el ingreso a la ciudad en lo que era una situación complicada, y a partir de esta obra damos jerarquía a una ciudad que se ha transformado, además de que destina más del 45% de su presupuesto anual en obras y eso es orgullo neuquino y administración eficiente de los recursos”, comentó.

Consultado por la recorrida que se realizó días atrás por la madrugada en la Avenida Mosconi, Mariano Gaido sostuvo que “es una obra fundamental para la ciudad porque viene a resolver situaciones de gravedad que tenía Neuquén cuando llegaban las lluvias, se hacen obras las 24 horas lo que es único en el país”.

Agregó que “en Neuquén se trabaja con jerarquía y compromiso avanzando rápidamente para llegar con los plazos establecidos”, y dijo que también “viene a resolver la circulación vehicular, habrá un 50% de disminución de tiempo en la circulación en el puente carretero entre Cipolletti y el aeropuerto, además de potenciar inversiones e infraestructura porque todo lo que se desarrolla es todo bajo tierra, se termina la contaminación visual y comienza a planificarse una obra que potencia su economía y crecimiento”.

Por otro lado, Mariano Gaido se refirió al proyecto del Polo Gastronómico: “Es una asociación público-privada como pasó por ejemplo con el Polo Tecnológico y el Instituto Vaca Muerta que ya se pueden disfrutar. Habla del orgullo de llevar a cabo una iniciativa que establece inversiones y un trabajo en conjunto, ya que nosotros establecemos 30 años de adjudicación de la tierra para que se desarrolle un estacionamiento subterráneo”.

“Además se presentó un polo único en el país, hoy es una inversión importante que convoca a diferentes sectores gastronómicos (nacionales e internacionales) para que vengan a invertir acá, que lleguen y puedan potenciar la economía y el turismo”, añadió.

“Tenemos que dejar de pensar que solamente somos gas y petróleo, queremos demostrar que Neuquén hace proyectos que son una realidad”, concluyó el intendente capitalino.

Detalles de las obras en el Acceso Norte





Los trabajos actuales se concentran en la preparación de la plataforma superior que distribuirá el tránsito hacia el centro. “Ya se ven todas las columnas, los apoyos de todo lo que va a hacer la losa de este puente en Y que nos va a permitir al entrar a la ciudad tener las dos alternativas, ir para calle Jujuy o para Diagonal 9 de Julio, en forma elevada por arriba de la calle Salta”, detalló Alejandro Nicola.

El funcionario especificó que el cabezal de ingreso ya se encuentra totalmente hormigonado y que en los próximos días comenzarán a recibir los materiales específicos para estructurar el soporte definitivo de la losa general.

Esta reconfiguración vial modificará radicalmente la experiencia de ingreso a la capital, resolviendo un punto histórico de congestión mediante un sistema de distribución de niveles que evitará las interrupciones por semáforos o cruces transversales.