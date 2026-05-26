El 2° Festival del Huemul lanzó oficialmente la convocatoria para participar de su Feria de Emprendedores, una propuesta que combinará conservación ambiental, arte y producción regional en la localidad cordillerana de San Martín de los Andes. El evento se desarrollará el 14 y 15 de agosto en el salón de eventos del Hotel Le Village. La propuesta apunta a reunir a emprendedores creativos de distintos puntos de la Patagonia que trabajen con piezas vinculadas a la identidad del bosque andino-patagónico y sus especies nativas.

Una feria inspirada en la fauna y el bosque patagónico

La iniciativa busca visibilizar producciones artesanales y de diseño que representen al huemul, una de las especies más emblemáticas y amenazadas de la región cordillerana. Este ciervo andino, conocido científicamente como Hippocamelus bisulcus, es símbolo de conservación ambiental en la Patagonia.

Desde la organización detallaron que podrán participar emprendimientos relacionados con distintos rubros:

textil

cerámica

papelería

bordado

tejidos

vitrofusión

madera

ilustración

arte

otras expresiones creativas y de producción artesanal.

Abren convocatoria para el 2° Festival del Huemul - Foto: Parque Nacional Lanín

Además de funcionar como espacio de comercialización, la feria tendrá un fuerte componente cultural y educativo orientado a fortalecer el vínculo entre la comunidad, el arte y el cuidado del ambiente.

Cómo participar de la convocatoria

Quienes quieran formar parte del 2° Festival del Huemul deberán completar el formulario de inscripción online antes del 15 de junio. Luego del cierre de la convocatoria, un equipo curatorial realizará la selección de los emprendimientos que participarán de la feria.

Huemul de Ana Palacio, una de las obras que participaron de la primera edición del festival - Foto: Gentileza

Desde la organización también adelantaron que habrá un proceso de acompañamiento para los proyectos seleccionados, con el objetivo de fortalecer la propuesta general del evento.

Un festival que une conservación, identidad y producción local

El Festival del Huemul continúa consolidándose como uno de los encuentros culturales y ambientales más originales de la región cordillerana de Neuquén. La propuesta apunta a generar conciencia sobre la conservación de la fauna patagónica mientras impulsa el trabajo de emprendedores y artistas locales.

La edición 2026 volverá a poner en el centro de la escena al bosque andino-patagónico y a las especies que forman parte de su identidad natural y cultural. Especies de las que el huemul es una de las más amenazados.