“Tenemos que tratar que el banco sea eficiente y rentable y eso nos lleva, obviamente, a tocar todas aquellas sucursales que ya no lo son”, explicó Gabriel Bosco, presidente del Banco Provincial Neuquén (BPN), al hablar sobre el proceso de transformación que lleva adelante la institución y que contempla la reorganización de sus activos, canales digitales e infraestructura, priorizando su presencia dentro de la provincia.

En este sentido, se avanza progresivamente en un proceso de cierre de aquellas sucursales que en la actualidad no generan la rentabilidad esperada y registran pérdidas anuales del orden de los 10 millones de dólares. Se trata de las sedes de Choele Choel, Villa Regina y Las Grutas, en la vecina provincia de Río Negro, que dejarán de atender el próximo 30 de septiembre.

El titular de la entidad reconoció el rol de banca pública que tiene el BPN, pero recalcó que debe ejercerlo principalmente en el ámbito de la provincia del Neuquén.

Gabriel Bosco, presidente del Banco Provincia del Neuquén, explicó los alcances de la reestructuración.

“Tratamos que el banco sea eficiente, rentable, pero principalmente enfocado a todos los neuquinos, para los neuquinos. Ese es un concepto que el Gobernador nos ha transmitido y estamos trabajando en ese sentido”, precisó.

En ese sentido explicó que la decisión de reorganizar la presencia del banco fuera de la provincia responde también a la necesidad de administrar de manera eficiente los recursos de los neuquinos. El sostenimiento de sucursales que no alcanzan los niveles de rentabilidad esperados genera costos que deben ser afrontados por el conjunto de los recursos de la entidad, aun cuando esas estructuras no tengan el nivel de actividad necesario para justificarlos.

Como parte de este proceso, las autoridades del banco han mantenido encuentros con referentes de los tres municipios rionegrinos mencionados y con delegados de la Asociación Bancaria para llevar tranquilidad sobre la continuidad laboral de los 13 trabajadores afectados, asegurando su continuidad en otras sedes neuquinas o en la de General Roca.

“Recibimos a gente de Las Grutas, Cipolletti y General Roca, representantes de la Asociación Bancaria de Neuquén, y les explicamos la situación. Les reforzamos el concepto de que nosotros vamos a mantener los puestos de trabajo, la estabilidad laboral de aquellos colaboradores que están en estas sucursales afectadas y que se queden tranquilos en ese sentido”, señaló Bosco.

“Vamos a estudiar caso por caso para reasignarlos a otras sucursales y vamos a considerar para ello la cercanía de su domicilio”, aseguró el presidente del BPN, al tiempo que indicó que “para los clientes radicados en esas localidades se implementará un plan de trabajo que permitirá atender la demanda a través de visitas periódicas”.

“Si bien nosotros vamos a cerrar esas sucursales, vamos a seguir atendiendo durante un tiempo a todos los clientes y tenemos un plan de trabajo para que no se pierda el vínculo con los clientes de esas sucursales”, agregó.

En relación con la estrategia de la entidad, Bosco destacó que “en esta nueva etapa estamos muy enfocados en darles beneficios y ventajas comparativas a los vecinos y clientes neuquinos y, en base a eso, estamos fortaleciendo la presencia del banco en el interior de la provincia con la apertura de oficinas comerciales en Taquimilán, Las Coloradas, Los Miches, Manzano Amargo, Barrancas y en el oeste de Neuquén capital”.

También señaló que se está planificando estratégicamente la apertura de nuevas bocas de atención en la provincia, como la prevista en San Martín de los Andes, con el objetivo de fortalecer la presencia territorial del banco y ampliar el acceso a sus servicios.

En este sentido, remarcó además el rol social que cumple el BPN a través de sus distintas líneas de financiamiento. “El aspecto social lo tenemos, ustedes lo han visto con todas las líneas de créditos bonificadas y todas las acciones que desarrolla el banco, pero enfocado principalmente en lo que es la provincia de Neuquén”, sostuvo.

“Todas esas líneas de créditos han salido con tasa subsidiada para los habitantes de la provincia de Neuquén, los clientes de la provincia de Neuquén”, agregó.

Finalmente, Bosco volvió a llevar tranquilidad a los trabajadores de las sucursales involucradas y remarcó que la reorganización no contempla despidos. “Eso no está en peligro. Vamos a hacer todo lo posible, vamos a buscar todas las alternativas para mantenerlos y reubicarlos en otra sucursal de la provincia”, afirmó.





