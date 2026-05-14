Referentes nacionales destacaron a Neuquén como faro del país en la lucha contra el narcotráfico

Con la participación de funcionarios provinciales, judiciales y nacionales, se realizó en la Provincia la XIV Jornada Interinstitucional sobre “Actualización de estándares analíticos para laboratorios forenses e introducción a sistemas de gestión de calidad”, organizada dentro de la Red Federal de Laboratorios Antidrogas.

El acto de apertura contó con la presencia de la vicepresidenta primera de la Legislatura, Zulma Reina; el ministro de Seguridad, Matías Nicolini; el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Gustavo Mazieres; la vocal del TSJ, María Soledad Gennari; el fiscal general, José Gerez; la defensora general, Vanina Merlo; junto a especialistas y representantes nacionales e internacionales vinculados a la investigación forense y la lucha contra el narcotráfico.

Nicolini subrayó que “toda política pública vinculada a la seguridad necesita del compromiso de todas las áreas y todos los poderes del Estado”. En ese sentido, destacó “el acompañamiento permanente del Gobierno nacional, el Ministerio Público Fiscal y la Policía”.

“Desde el momento en que planteamos avanzar con la desfederalización, encontramos acompañamiento, capacitación y trabajo conjunto. Necesitamos dar esta lucha de manera articulada, con las fuerzas federales, la Justicia Federal, la Policía y la Justicia provincial trabajando en conjunto”, señaló.

El ministro también puso en valor el rol del cuerpo de fiscales y de la Policía del Neuquén. “Los fiscales están demostrando una enorme capacidad y compromiso. Y quiero destacar especialmente a todo el personal policial, en todas sus áreas, porque son quienes diariamente sostienen esta lucha y hacen posibles los resultados”, afirmó.

En tanto, Gennari destacó el fortalecimiento del sistema forense provincial y el avance en infraestructura tecnológica aplicada a la investigación criminal. “Nuestro laboratorio va a tener una altísima calidad tecnológica y de infraestructura”, afirmó.

Explicó que el nuevo equipamiento permitirá identificar sustancias, rastrear rutas y trabajar con estándares internacionales en investigaciones vinculadas al narcotráfico. Además, advirtió sobre la creciente sofisticación de las organizaciones criminales y las nuevas modalidades de comercialización de drogas.

Durante la jornada el subsecretario de Lucha contra el Narcotráfico de la Nación, Ignacio Cichello, destacó el trabajo que viene realizando Neuquén y aseguró que “la Provincia es un referente a nivel país, no solo por la estrategia y la inversión realizada en seguridad, sino también por esta batalla contra el narcotráfico”.

Además, valoró “la articulación institucional que permitió consolidar políticas públicas sostenidas contra el microtráfico”.

El representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Ignacio Sigman, agradeció el trabajo conjunto desarrollado en Neuquén y destacó la predisposición del Estado para impulsar políticas concretas orientadas a combatir el narcotráfico y fortalecer las capacidades forenses.

Durante el encuentro se realizó además la firma de un convenio entre el Tribunal Superior de Justicia y el Ministerio de Seguridad de la Nación para la implementación de un sistema de análisis y reconstrucción digital de evidencia. El acuerdo permitirá incorporar herramientas tecnológicas para el relevamiento de escenas, reconstrucciones virtuales y análisis forense avanzado.

Las actividades continuarán durante dos jornadas con exposiciones técnicas, capacitaciones y entrenamientos prácticos vinculados a drogas sintéticas, nuevas sustancias psicoactivas, bioseguridad y análisis forense en campo.



