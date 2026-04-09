La Legislatura de la provincia de Neuquén aprobó por unanimidad la ley 3557 que instituye el 3 de abril como el Día del Héroe Neuquino de Malvinas, en homenaje al soldado neuquino Jorge Néstor Águila, conocido como “Moncho”, quien fue el primer neuquino caído en combate en las Islas Georgias del Sur durante la Guerra de Malvinas.

La iniciativa fue sancionada durante la 4° sesión ordinaria de la Cámara de Diputados con el objetivo de preservar la memoria colectiva y reconocer la entrega de los neuquinos que participaron del conflicto bélico.

Al fundamentar el proyecto, el diputado Matías Martínez (Comunidad) repasó la historia de vida de Águila, nacido en Paso Aguerre, y destacó la importancia de sostener la causa Malvinas como parte de la identidad colectiva. “La causa Malvinas es una causa que nosotros como argentinos y como neuquinos tenemos que cuidar”, expresó, al tiempo que subrayó el valor de la memoria como herramienta para fortalecer ese compromiso.

En la misma línea, el diputado Alberto Bruno (Fuerza Libertaria) valoró el trabajo conjunto entre los bloques legislativos y destacó el rol de las nuevas generaciones en la difusión de la causa. Además, adelantó la intención de avanzar en un reconocimiento más amplio a los caídos de la provincia. Por su parte, la diputada Yamila Hermosilla (Comunidad) resaltó el impacto que la figura de “Moncho” Águila tiene en su comunidad de origen y la necesidad de sostener su legado en el tiempo.

La instauración del 3 de abril como Día del Héroe Neuquino de Malvinas representa un paso concreto en la preservación de la memoria histórica y el reconocimiento de quienes dieron su vida por la patria. Más allá de rendir homenaje a Jorge Néstor “Moncho” Águila, la medida refuerza la identidad colectiva de la provincia, promueve la transmisión intergeneracional de valores y mantiene viva la causa Malvinas como parte fundamental de la historia.