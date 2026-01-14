El Hospital Castro Rendón tendrá $96 millones para instrumental laparoscópico

El Gobierno de la provincia del Neuquén, a través del Ministerio de Salud, invirtió 96.723.860 pesos en la adquisición de instrumental quirúrgico laparoscópico para el Hospital Provincial Neuquén “Dr. Eduardo Castro Rendón”. El objetivo es fortalecer la capacidad quirúrgica del principal hospital de referencia de la Provincia. La entrega se realizó en el hospital, de la que participaron el ministro de Salud, Martín Regueiro, y la directora de la institución, Silvia Alegría.



La incorporación del instrumental laparoscópico permitirá mejorar la calidad, seguridad y eficiencia de las intervenciones quirúrgicas mínimamente invasivas, que revisten menor tiempo de recuperación, garantizando así mejores condiciones de atención para las y los neuquinos que asisten al Sistema Público de Salud.



El equipamiento incorporado incluye una caja contenedora para esterilización y almacenamiento, con capacidad para entre 10 y 15 instrumentos y al menos seis trócares, con instrumental quirúrgico laparoscópico desmontable para su correcto reprocesamiento.