Ampliarán y modernizarán el Servicio de Nefrología del Hospital Castro Rendón

La licitación pública para llevar adelante la ampliación del Servicio de Nefrología del Hospital Provincial Neuquén Dr. Castro Rendón se concretó este lunes con la apertura de sobres. Se trata de una de las inversiones sanitarias más importantes del año en la provincia, convocada por la secretaría de Obras Públicas.

El proyecto cuenta con un presupuesto oficial de 2.985.104.120 pesos y tiene como objetivo reforzar la atención a pacientes con enfermedades renales. La única propuesta presentada provino de la Unión Transitoria de Empresas (UTE) Coviarq-Abaco, que ofertó para ejecutar los trabajos.

Según lo previsto, la obra de ampliación y refacción demandará un plazo de 365 días corridos para su finalización. Durante ese tiempo se realizarán todas las tareas de modernización y mejoras necesarias en la infraestructura del servicio especializado.

El Hospital Castro Rendón es el centro de salud pública más importante de Neuquén y referente regional en distintas especialidades médicas. La actualización de su área de nefrología permitirá mejorar la respuesta a pacientes neuquinos y de toda la Patagonia que requieren atención especializada.