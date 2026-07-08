La Unidad Procesal N° 5 del Fuero de Familia de Cipolletti, junto al Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos, convocó a familias del Alto Valle de Río Negro y Neuquén para brindar un hogar a tres hermanitos de 6, 8 y 9 años. Se trata de dos varones y una niña que esperan crecer juntos en un entorno estable, con acompañamiento y contención.

La convocatoria está dirigida a personas que residan en la región y que cuenten con disponibilidad, paciencia y flexibilidad para asumir el compromiso de la crianza. Desde el organismo judicial remarcaron que la adopción implica un proceso de integración familiar que requiere tiempo, dedicación y acompañamiento, y que la prioridad es garantizar el bienestar de los niños.

Quienes deseen postularse deberán completar el formulario de inscripción en línea a través del siguiente enlace oficial: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOySbkCpdCgM8sXgdTBDLpdJHescLOLgmmlDvkKAxA13pwDQ/viewform

Además, se habilitó el teléfono 0299 5493799 y el correo electrónico adopcionesupf5@gmail.com para consultas directas.

La convocatoria es parte de las políticas de acceso a la justicia y promoción de derechos de la niñez. El Poder Judicial de Río Negro recordó que el proceso de adopción está regulado por la legislación nacional y provincial, y que cada caso se evalúa de manera individual para asegurar la mejor opción para los niños.

El llamado refuerza la importancia de la adopción como acto de responsabilidad y compromiso social. Los organismos judiciales remarcaron que se trata de una oportunidad para que los tres hermanos puedan crecer juntos en un entorno estable, evitando la separación y fortaleciendo sus vínculos afectivos.