La Dirección de Vialidad Rionegrina fortaleció el Operativo Invierno en la Zona Andina, anticipándose a las condiciones climáticas de la temporada y garantizando una circulación más segura en las rutas provinciales. Personal de las Delegaciones VI de Bariloche y VII de El Bolsón, junto al equipo del camión grúa, realizó la colocación de bolsones de sal y arena en sectores estratégicos de la red vial. Esta medida permite contar con material disponible para actuar rápidamente ante la formación de hielo en la calzada y acumulaciones de nieve.

Los puntos intervenidos fueron seleccionados por su comportamiento en los meses más fríos y por las particularidades geográficas de la región. Entre ellos se destacan el Circuito Chico (Ruta Provincial 77), la Ruta Provincial 82 frente al Lago Gutiérrez y el circuito de Mallín Ahogado (Ruta Provincial 86) en El Bolsón.

En paralelo, los equipos técnicos avanzan con la puesta a punto de los camiones esparcidores, que se utilizarán durante el invierno para distribuir sal y arena cuando las condiciones lo requieran. Estas tareas forman parte de un trabajo integral de planificación y mantenimiento en toda la región cordillerana.

Camiones esparcidores se preparan para el invierno

Desde Vialidad Rionegrina se recordó a los conductores la importancia de informarse previamente sobre el estado de los caminos, respetar las velocidades máximas, mantener distancia prudente entre vehículos y circular con extrema precaución ante la presencia de hielo o nieve.

Asimismo, se destacó que el fortalecimiento del operativo incluye la preparación de recursos humanos, la distribución estratégica de insumos y el acondicionamiento permanente del equipamiento, con el propósito de brindar respuestas rápidas ante contingencias climáticas y asegurar la conectividad y seguridad vial para residentes, trabajadores y visitantes.