La Dirección de Vialidad Rionegrina comunicó que a partir de este lunes 3 de marzo se pondrá en marcha un corte total sobre la Ruta Provincial 69, en el tramo comprendido entre las calles General Pacheco y Coronel Dorrego, en el acceso a Villa Manzano. La medida responde a la ejecución de la obra de reconstrucción de calzada, dársena de pesaje e intersección canalizada de hormigón, que busca mejorar la infraestructura vial de la zona.

Los trabajos se extenderán durante todo este martes, con presencia de personal de seguridad vial y señalización preventiva. También se dispuso un corte total en la calle General Pacheco en su intersección con la ruta provincial 69, lo que obliga a reorganizar el tránsito en el sector.

El tránsito deberá desviarse por calle Florentino Ameghino, donde se habilitó un desvío provisorio con doble sentido de circulación, debidamente señalizado. En uno de los extremos se realizará un corte parcial con circulación asistida, para garantizar el paso seguro de los vehículos.

Desde Vialidad se pidió a los conductores extremar la precaución, respetar la señalización, reducir la velocidad y atender las indicaciones del personal. Para reforzar la seguridad, se instalaron dispositivos de balizamiento nocturno y elementos reflectivos que permitirán una mejor visibilidad durante la noche y madrugada.

Asimismo, se destacó que estas obras forman parte de un plan integral de inversión en infraestructura, destinado a fortalecer la conectividad y el desarrollo de cada localidad. La reconstrucción de la calzada y la incorporación de dársenas de pesaje buscan acompañar el crecimiento de la región y mejorar las condiciones de circulación en un acceso clave para Villa Manzano.