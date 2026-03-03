¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Martes 03 de Marzo, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
INFRAESTRUCTURA VIAL

Corte total en la Ruta 69 por obras en el acceso a Villa Manzano

La Dirección de Vialidad Rionegrina informó que desde este martes se implementará un corte total en la Ruta Provincial 69, en el acceso a Villa Manzano, por trabajos de reconstrucción de calzada y mejoras en la intersección. Los operativos comenzaron en la noche del lunes

Por Fabian Rossi

Redactor de Mejor Informado en Río Negro.
Martes, 03 de marzo de 2026 a las 09:08
PUBLICIDAD
La obra incluye la reconstrucción de calzada, dársena de pesaje e intersección canalizada de hormigón

La Dirección de Vialidad Rionegrina comunicó que a partir de este lunes 3 de marzo se pondrá en marcha un corte total sobre la Ruta Provincial 69, en el tramo comprendido entre las calles General Pacheco y Coronel Dorrego, en el acceso a Villa Manzano. La medida responde a la ejecución de la obra de reconstrucción de calzada, dársena de pesaje e intersección canalizada de hormigón, que busca mejorar la infraestructura vial de la zona.

Los trabajos se extenderán durante todo este martes, con presencia de personal de seguridad vial y señalización preventiva. También se dispuso un corte total en la calle General Pacheco en su intersección con la ruta provincial 69, lo que obliga a reorganizar el tránsito en el sector.

El tránsito deberá desviarse por calle Florentino Ameghino, donde se habilitó un desvío provisorio con doble sentido de circulación, debidamente señalizado. En uno de los extremos se realizará un corte parcial con circulación asistida, para garantizar el paso seguro de los vehículos.

Desde Vialidad se pidió a los conductores extremar la precaución, respetar la señalización, reducir la velocidad y atender las indicaciones del personal. Para reforzar la seguridad, se instalaron dispositivos de balizamiento nocturno y elementos reflectivos que permitirán una mejor visibilidad durante la noche y madrugada.

Asimismo, se destacó que estas obras forman parte de un plan integral de inversión en infraestructura, destinado a fortalecer la conectividad y el desarrollo de cada localidad. La reconstrucción de la calzada y la incorporación de dársenas de pesaje buscan acompañar el crecimiento de la región y mejorar las condiciones de circulación en un acceso clave para Villa Manzano.

 

 

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD