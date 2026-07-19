Un multitudinario banderazo de hinchas de Argentina previo a la final ante España tiñó Times Square de celeste y blanco

La pasión argentina volvió a hacerse sentir a miles de kilómetros de casa. Este sábado, miles de hinchas de la Selección Argentina protagonizaron un imponente banderazo en Times Square, Nueva York, en la antesala de la final del Mundial 2026 frente a España. La convocatoria reunió a residentes argentinos, turistas y simpatizantes que viajaron especialmente para acompañar al equipo de Lionel Scaloni en el partido más importante del torneo.

Las camisetas albicelestes, las banderas y los cánticos transformaron uno de los puntos más emblemáticos del planeta en una verdadera extensión de Argentina. La multitudinaria hinchada que pidió por Lionel Messi y sus compañeros lo hizo, una vez más, de local. Según reproducen medios neoyorquinos, la cantidad de asistentes superó ampliamente las estimaciones iniciales y obligó a la Policía local a reforzar la presencia de efectivos en la zona para garantizar la circulación y evitar incidentes.

Una marea albiceleste, en pleno corazón de Manhattan

La concentración comenzó durante la tarde y rápidamente se expandió por Broadway, la Séptima Avenida y las inmediaciones de la calle 42. Los tradicionales cánticos mundialistas, encabezados por el ya clásico "Muchachos", resonaron entre las pantallas gigantes de Times Square mientras miles de fanáticos grababan videos y enviaban mensajes de apoyo al plantel.

El fenómeno no solo impactó en las calles. Bares y restaurantes argentinos ubicados en Manhattan y Queens reportaron reservas completas para la jornada de la final, lo que refleja el clima que se despierta el seleccionado campeón del mundo.

La magnitud del encuentro fue tal que las autoridades incluso analizaron alternativas para descomprimir la zona si continuaba creciendo la asistencia de público.

Argentina busca otro capítulo histórico

La Selección argentina llega al partido decisivo tras una campaña sólida que la depositó nuevamente en una final mundialista. El equipo dirigido por Lionel Scaloni mantiene una impresionante regularidad en los torneos internacionales y buscará sumar un nuevo título a una etapa dorada para el fútbol argentino.

Del otro lado estará España, campeona de Europa y una de las selecciones más consistentes del certamen. El choque reúne a dos de los mejores equipos del planeta y promete ser uno de los encuentros más atractivos de los últimos años.

Lionel Messi, el gran protagonista de la ilusión argentina

Como ocurrió a lo largo de todo el Mundial, Lionel Messi vuelve a concentrar la atención de los hinchas. Cada bandera, cada canción y cada mensaje de aliento en Times Square tuvo al capitán como principal destinatario.

Junto a él aparecen figuras clave como Emiliano "Dibu" Martínez, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Julián "La Araña" Álvarez y Alexis Mac Allister, futbolistas que sostuvieron el rendimiento del equipo durante la competencia y que ahora buscarán escribir una nueva página en la historia grande del fútbol argentino.

Seguridad reforzada para una celebración multitudinaria

La Policía de Nueva York implementó cortes parciales de tránsito y desplegó un importante operativo preventivo para ordenar la circulación de peatones y turistas. Además, el Consulado Argentino difundió recomendaciones para evitar inconvenientes y promover festejos seguros en una de las ciudades más visitadas del mundo.

La expectativa es enorme. Miles de argentinos seguirán acompañando al seleccionado durante las próximas horas mientras Nueva York se prepara para vivir una jornada histórica con una final que paralizará al mundo del fútbol.

Un antecedente reciente que encendió las alertas

El despliegue de seguridad también tiene como antecedente lo ocurrido hace poco más de un mes, cuando un banderazo de hinchas argentinos en Times Square terminó con incidentes y enfrentamientos con simpatizantes de Argelia en la previa del debut mundialista de ambas selecciones. Aquella situación obligó a intervenir a las fuerzas de seguridad para dispersar a los grupos involucrados y evitar que los disturbios pasaran a mayores. En esta oportunidad, las autoridades neoyorquinas buscaron anticiparse con un operativo reforzado para que la fiesta previa a la final se desarrollara sin inconvenientes.